Astroturismo en Zamora Duero Esencial: cielos, paisaje y eclipse

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Cuando la noche cae sobre los Arribes, sobre las llanuras de Sayago o junto a los meandros que dibuja el Duero en su recorrido por la provincia, la oscuridad revela un espectáculo que permanece oculto durante el día. La Vía Láctea se hace visible en las noches más despejadas y el paisaje adquiere una dimensión completamente diferente. En estos espacios, el cielo no es solo un escenario, sino que forma parte del patrimonio del territorio.

La calidad del cielo nocturno y la escasa contaminación lumínica convierten al Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero en un entorno especialmente atractivo para quienes buscan experiencias ligadas a la observación astronómica. Un potencial que cobra aún más relevancia en un momento en el que el interés por el astroturismo crece en toda España y cada vez más viajeros buscan destinos donde disfrutar de la naturaleza también después de la puesta de sol.

En este contexto se enmarca el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 14, Submedida 2, Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Entre las actuaciones desarrolladas hay acciones formativas vinculadas al astroturismo, orientadas a reforzar la capacidad del sector para ofrecer nuevas experiencias sostenibles relacionadas con la observación del firmamento.

La provincia de Zamora reúne condiciones difíciles de encontrar en otros territorios. Amplias extensiones de paisaje abierto, baja densidad de población, reducida contaminación lumínica y numerosos espacios naturales alejados de grandes núcleos urbanos permiten disfrutar de noches especialmente favorables para la observación astronómica. Son características que, lejos de responder a una moda pasajera, encajan con una tendencia turística cada vez más consolidada, que busca experiencias auténticas, ligadas al medio natural y alejadas de la masificación.

Aceñas de Gijón tras la reforma. / Cedida

Pero el atractivo de observar las estrellas en Zamora va más allá de las condiciones técnicas del cielo. La experiencia adquiere un valor añadido gracias al propio paisaje. Miradores como Peña Centigosa, en Villadepera; El Escomayo, en Fariza; La Finiestra, en Villardiegua de la Ribera; o el Gran Meandro del Duero, en Pinilla de Fermoselle, ofrecen amplias panorámicas donde la inmensidad del territorio se prolonga hacia el firmamento.

A ellos se suman rutas y senderos recuperados o acondicionados dentro del corredor ecoturístico, como la Ruta de las Cascadas de Abelón, la Ruta de Los Hociles en Pereruela, los senderos de Villaseco del Pan y Pino del Oro o el Sendero Botánico de Moralina. Todos ellos conforman espacios privilegiados para descubrir el paisaje también cuando cae la noche.

El visitante no solo observa constelaciones o planetas., también descubre un territorio marcado por la relación histórica entre las personas y el Duero. La noche permite percibir sonidos, aromas y sensaciones diferentes. El silencio de los cortados rocosos, la inmensidad del horizonte o la sensación de aislamiento respecto al ritmo de las ciudades forman parte de una experiencia que conecta directamente con la esencia del ecoturismo. Además, recursos recuperados como el Molino Ecomuseo del Agua de Abelón, el Molino del Maestro de Fariza, el antiguo Lavadero de Piñuel en Bermillo de Sayago o las Aceñas de Gijón contribuyen a enriquecer la visita mostrando cómo el paisaje, el patrimonio y la naturaleza forman parte de una misma identidad territorial.

La contemplación del firmamento es una de las actividades más sorprendentes que puede ofrecer un destino turístico. No requiere grandes infraestructuras ni conocimientos especializados para despertar interés. Basta una noche despejada y un entorno adecuado para redescubrir una realidad que en muchos lugares ha quedado oculta por la contaminación lumínica y el ritmo acelerado de la vida urbana.

Calidad del cielo nocturno

En el Corredor Ccoturístico de Zamora y el Duero, esa experiencia adquiere una dimensión especial. La amplitud de los horizontes, la tranquilidad de numerosos enclaves rurales y la calidad ambiental del territorio permiten disfrutar de un cielo nocturno que conserva buena parte de sus condiciones naturales. Para muchos visitantes, supone volver a contemplar con claridad la Vía Láctea, identificar constelaciones o simplemente disfrutar de la sensación de inmensidad que transmite una noche estrellada.

Ruta de senderismo en Villaseco del Pan. / Cedida

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un acontecimiento excepcional que atraerá la atención de aficionados a la Astronomía, visitantes y medios de comunicación de todo el mundo. Ese día se producirá un eclipse total de Sol cuya franja de totalidad atravesará la península ibérica de oeste a este.

La provincia de Zamora se encuentra entre los territorios que podrán vivir este fenómeno astronómico con especial interés. No obstante, la observación dependerá en buena medida de las características del lugar elegido. Al producirse al atardecer, con el sol muy bajo sobre el horizonte, será fundamental contar con espacios abiertos y con buena visibilidad hacia el oeste. Miradores, áreas de estancia y otros espacios acondicionados dentro del Corredor Ecoturístico ofrecen posibilidades interesantes para quienes deseen contemplar el fenómeno.

El eclipse debe entenderse como una oportunidad para descubrir el territorio. El verdadero atractivo reside en la calidad del cielo nocturno y en las posibilidades que ofrece durante todo el año para la observación astronómica.

A tener en cuenta

La llegada de visitantes atraídos por el eclipse o por cualquier otra actividad relacionada con la astronomía hace especialmente importante la planificación responsable. La observación de fenómenos solares exige medidas de seguridad que nunca deben pasarse por alto.

Mirar directamente al Sol sin protección homologada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. Por ello, resulta imprescindible utilizar gafas certificadas específicamente para la observación solar o recurrir a sistemas de observación indirecta adecuados. La divulgación de estas recomendaciones forma parte de una cultura de observación segura y responsable que contribuye a mejorar la experiencia de todos.

La planificación también implica elegir adecuadamente los lugares de observación. Optar por espacios accesibles, seguros y preparados para recibir visitantes ayuda a evitar problemas de movilidad, estacionamientos inadecuados o concentraciones excesivas de personas en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental.

Parking de autocaravanas en Argañín. / Cedida

El crecimiento del astroturismo plantea una oportunidad, pero también una responsabilidad compartida. La conservación de los recursos que hacen atractivo el territorio depende en buena medida de los comportamientos individuales y colectivos.

La observación astronómica es una actividad de bajo impacto ambiental, pero requiere adoptar ciertas buenas prácticas. Respetar los senderos y caminos habilitados, utilizar los aparcamientos previstos, evitar el abandono de residuos y minimizar las molestias sobre la fauna son aspectos fundamentales para garantizar una convivencia equilibrada entre turismo y conservación.

La noche es además un momento especialmente sensible para numerosas especies. El uso moderado y responsable de fuentes de luz artificial contribuye a preservar las condiciones naturales del entorno y a mantener la calidad del cielo nocturno que precisamente constituye uno de los principales atractivos de la experiencia.

Disfrutar sin dejar huella

El desarrollo del astroturismo requiere también conocimiento y preparación. Por ello, entre las actuaciones impulsadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística se incluyen cursos de iniciación al astroturismo y jornadas formativas dirigidas a profesionales del sector turístico.

Estas acciones buscan proporcionar herramientas para diseñar actividades vinculadas a la observación del cielo, mejorar la atención a los visitantes y favorecer la creación de nuevas propuestas capaces de complementar la oferta existente. La formación permite además incorporar criterios de sostenibilidad, seguridad y divulgación científica que enriquecen la experiencia turística.

El objetivo es que alojamientos, empresas de actividades, oficinas de turismo y otros agentes del territorio puedan integrar progresivamente este recurso dentro de una oferta más amplia vinculada a la naturaleza y al paisaje.