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Ahora Decide se transforma en Zamora Decide con la pretensión electoral de triplicar alcaldes

El partido político nace con el horizonte electoral de triplicar alcaldes en Zamora

Ahora Decide se transforma en Zamora Decide con la pretensión electoral de triplicar alcaldes

Ahora Decide se transforma en Zamora Decide con la pretensión electoral de triplicar alcaldes / M. J. Cachazo

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Susana Arizaga

La marca Zamora Decide pasa a sustituir a Ahora Decide, el partido político creado once años atrás por ex militantes socialistas, y lo hace con la perspectiva de ampliar el apoyo del electorado de la capital y la provincia de cara a las próximas elecciones municipales con el objetivo claro de triplicar el número de alcaldes y concejales.

La formación política conserva la estructuras y la mayoría de cargos orgánicos que tiene a la cabeza a Manuel Fuentes, que ha explicado que el nuevo nombre ha venido dado por los simpatizantes, "la gente nos conoce como Zamora Decide, lo que nos convierte en el primer partido provincial que lleva Zamora" en su nomenclatura con aspiración de llegar a gobernar en la capital, "abierto a llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para conseguir una Alcaldía progresista", explica Manuel Fuentes, que no deja a la Diputación de Zamora fuera de ese objetivo y se muestra convencido de que es posible.

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