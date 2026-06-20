Más de 1.400 opositores se juegan su futuro profesional en Zamora

Servicios a la Comunidad, Administración de Empresas y Procesos de Gestión Administrativa son las especialidades por las que pugnan este sábado los 1.402 opositores que se han acercado a Zamora para obtener una de las 125 plazas que se ofertan entre las tres categorías, divididas entre las aulas del IES Universidad Laboral, CIFP Ciudad de Zamora e IES La Vaguada.

Desde León había viajado en la misma mañana del examen Sandra Puente, con experiencia en la rama educativa de Primaria, pero que le apetecía probar suerte en esta otra especialidad. “Se trata de controlar desde el absentismo escolar hasta apoyar y orientar a las familias, así que es un campo que me atrae mucho”, confesaba poco antes de entrar al aula.

Todo ello, además, no le es ajeno, puesto que ya lleva cinco años trabajando en un colegio. Otra cosa ha sido prepararse el temario, algo diferente al de oposiciones de educación a las que se ha presentado. “Aquí hay parte de Infantil, otra parte de Primaria y también de Servicios Sociales, es bastante más amplio”, explica, confesando que solo ha venido “a probar suerte”, sin muchas esperanzas de conseguir una de las 55 plazas que se ofertan para toda Castilla y León.

También por primera vez a esta especialidad se presentaba Emma Temprano, quien había llegado anoche desde Valladolid “después de la graduación de mis alumnas”, especificaba esta profesora de Formación Profesional en un centro concertado, a la que le gustaría cambiar de rumbo en su trayectoria profesional “por motivos familiares”, apuntaba, puesto que ahora, con un bebé y trabajando en horario de tarde, le es más complicado conciliar.

Amplia experiencia

Graduada en Educación Social y con el máster de Secundaria, su labor en los últimos años ya ha sido en el ámbito de Servicios a la Comunidad. “Dentro de mi especialidad, puedo hacer labores de docencia, tutoría, planificación, gestión y burocracia, evaluaciones…”, enumeraba. Y dentro de profesor de Servicios a la Comunidad, “mediación, ayuda a colectivos vulnerables, tratar casos de absentismo, de bullying o tratar con familias desestructuradas”, añadía como ejemplos.

Tres opositoras comprueban las listas. / Victor Garrido

Una labor a la que, en los últimos años, se le está dando más importancia desde el aula. “Es muy necesaria, porque la sociedad ha cambiado, los jóvenes también y la adolescencia siempre ha sido complicada. Ahora se demanda más ayuda y, aunque desde casa hay que hacer una labor importante, los docentes y profesionales de lo social también nuestra obligación”, consideraba.

Reconocía, por última, que el doble trabajo en su centro educativo y como madre le había dejado poco tiempo para preparar estas pruebas, aunque confiaba en que “los conocimientos que he ido adquiriendo en el aula, me puedan servir”.

Con mayor experiencia que las dos anteriores, tanto en presentarse a estas pruebas como en el ámbito de Servicios a la Comunidad, esperaba con mucha tranquilidad al llamamiento María del Carmen Montañez, que venía desde Burgos. “Me he presentado ya varias veces y, en una, estuve a una décima de sacar plaza”, recordaba.

Pero ese bache no le ha reducido las ganas de seguir trabajando en esta especialidad. “Los alumnos son lo mejor, porque en FP son muy especiales, diferentes. Y nuestra rama de servicios es muy humana, con lo cual, aparte de la materia, del módulo o lo que sea, tiene otras connotaciones más humanas que a mí son las que más me llenan”, aseguraba.

Presencia de sindicatos

Más que acostumbrados a acudir en cada convocatoria para ayudar en las últimas dudas antes del examen están los representantes de los sindicatos educativos, como es el caso de Miguel Álvarez, de Aspes. “Siempre vemos un ambiente de tensión, porque muchos de los que se presentan llevan varios años preparándose estas pruebas”, reconocía. Y no solo ayudan a los afiliados, sino a cualquiera que lo solicite. “Les ofrecemos asesoramiento sobre todo el proceso de la oposición, estructura de las pruebas o los llamamientos que van a tener que recibir”, detallaba. “Todo es bastante complicado y más atender a toda la normativa que hay con tantos nervios. Por eso se lo traemos impreso, pero pueden acercarse a solucionar otras dudas en estos días”, animaba.

Los opositores se refugian de la lluvia. / Victor Garrido

Aunque la lluvia fue la inesperada protagonista poco antes del inicio de las oposiciones, desde el sindicato CSIF de denunciaba también el calor que tanto tribunales como opositores iban a “sufrir” en estas pruebas “al no estar preparados los centros educativos para las altas temperaturas”.

Por otra parte, poniendo sobre la mesa las 970 plazas de Secundaria y otros cuerpos de 31 especialidades en las nueve provincias de Castilla y León, también lamentaba que se trata de un número “claramente insuficiente para afrontar una tasa de interinidad que alcanza cifras de más del 30% en el cuerpo de Secundaria, muy lejos del 8% que ha exigido Europa”, recordaba.