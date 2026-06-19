Zamora superará a los 40 grados a partir del domingo: esta es la causa

La dorsal (extensa región de presión atmosférica más elevada que su entorno) situada sobre el golfo de Génova dará lugar a una situación de bloqueo en los próximos días, que favorecerá el descuelgue de una dana al oeste de la península ibérica a partir del domingo 21. Estos dos elementos favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que "con ello, se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas". El nivel de peligro de incendio irá en aumento, especialmente en zonas del norte, lo que vendrá unido a la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación. De hecho, la Junta ha decretado ya el peligro alto de incendios para los próximos días.

Previsión del tiempo para los próximos días en Zamora capital, con máximas de 41 grados / Aemet

La entrada de calima y nubosidad media y alta, las posibles tormentas de tarde y la posición de la dana, son factores generan incertidumbre sobre la intensidad y duración del fenómeno. En principio, tomando como referencia Zamora capital este sábado los termómetros se moverán entre los 17 grados de mínima y los 35 de máxima.

Pero es que el domingo las máximas subirán a los 40 grados, para quedarse en 39 el lunes y volver a subir, aún más, hasta los 41 grados el martes y el miércoles. Las noches se van también calentando, ya que la mínima sube a 19 grados el domingo, a los 20 el lunes y a los 21 el martes y el miércoles. Atención al jueves, cuando se prevé que el termómetro no baje de 23 grados por la noche, si bien durante el día se moderará un poco la máxima, hasta los 36 grados.

El escenario más probable es que a partir del miércoles 24 las temperaturas comiencen a descender de forma ligera, manteniéndose en valores muy elevados durante buena parte de la semana, sin que se pueda determinar con precisión el final del episodio.