Zamora se apoya en influencers para dar a conocer su turismo sostenible

"Este proyecto propone mirar a Zamora desde una experiencia, caminarla, saborearla, escucharla o navegarla". Zamora Duero Esencial es el proyecto que el Patronato de Turismo de Zamora ha llevado a la capital de España con el objetivo de "dar a conocer la provincia de Zamora en primera persona", explican durante la presentación del proyecto Sara y Miriam, dos creadoras de contenido de Salamanca.

"Hemos tenido la oportunidad de vivir cada una de las experiencias de Zamora Duero Esencial, recorrer parte de nuestro territorio y conocer de cerca algunos de los lugares, historias y personas que forman parte de esta iniciativa", dicen las dos creadoras de @salamancavivela.

Zamora Duero Esencial: influencers de toda España descubren los secretos de la provincia gracias a esta iniciativa de la Diputación /

Pero, ¿en qué consiste este proyecto? El objetivo, según explica Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación de Zamora, es poner en valor la riqueza turística, cultural, natural gastronomía y patrimonial de la provincia. Para ello, Nicolás Alonso, gestor de redes del patronato de turismo de Zamora, cuenta a LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, cómo han perseguido este objetivo a través de los diferentes viajes que han realizados varios creadores de contenido que buscan generar una nueva narrativa digital sobre Zamora, "que se transforma en vídeos, podcast, contenido para redes sociales, piezas audiovisuales y experiencias recogidas en una web que permite seguir descubriendo el territorio más allá del propio viaje".

En total, el programa se articula a través de cuatro viajes experienciales por la provincia, diseñados para mostrar distintas formas de descubrir Zamora. Desde la gastronomía y el enoturismo hasta el patrimonio, la naturaleza, la vida rural y las experiencias vinculadas al Duero, cada recorrido busca ofrecer una visión completa y auténtica del territorio.

Los primeros viajes ya han comenzado a mostrar la esencia de la provincia. Una Zamora que se descubre en la mesa, en sus productos de proximidad, en sus vinos y en sus bodegas, pero también en la relación profunda entre paisaje, cultura y tradición: "Queremos que quienes nos visitan entiendan que Zamora no es solo un destino para ver, sino también para sentir", explican desde el Patronato.

Sostenibilidad

Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, el proyecto también apuesta por impulsar una forma de viajar más sostenible e innovadora. Para ello, se están desarrollando nuevas rutas de senderismo, miradores y espacios de acogida para visitantes, además de herramientas digitales como señalización inteligente, audioguías y recorridos personalizados.

Asimismo, la iniciativa busca recuperar y poner en valor elementos del patrimonio histórico y etnográfico de la provincia, como molinos, aceñas y tradiciones vinculadas al río Duero, al tiempo que incorpora nuevas experiencias de turismo activo, como escalada, paseos fluviales u observación astronómica. Con Zamora Duero Esencial, la provincia quiere consolidarse como un destino que invita a viajar de otra manera: con más calma, más conexión con el entorno y una mirada más consciente. Un territorio donde naturaleza, patrimonio, gastronomía y tradición se unen para ofrecer una experiencia única.

Un territorio que se comparte

A lo largo de los próximos días, los distintos viajes seguirán generando nuevos contenidos, nuevas historias y nuevas formas de descubrir la provincia. Porque Zamora Duero Esencial no es solo un lugar que se visita, sino un territorio que se siente, se comparte y se recuerda.

En este contexto, tomó la palabra el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, quien destacó la importancia de iniciativas como esta para consolidar a Zamora como un destino de referencia en el turismo de interior, subrayando que el objetivo es "poner en valor la identidad del territorio y mostrar un modelo turístico basado en la autenticidad, la sostenibilidad y la experiencia". El responsable provincial puso también el acento en el carácter estratégico del proyecto dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que abarca actuaciones desde la capital hasta los Arribes del Duero, incluyendo la mejora de infraestructuras patrimoniales, la creación de nuevos espacios de interpretación y la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas al turismo.

Asimismo, recordó que el proyecto no solo se centra en la promoción exterior, sino también en la formación, la profesionalización del sector y la dinamización del medio rural, con el objetivo de generar oportunidades económicas en el territorio y combatir la despoblación.

En su intervención, también hizo referencia a la apuesta por el turismo experiencial y las nuevas formas de viajar, en las que el visitante busca vivir el destino más allá de la contemplación, integrándose en él a través de la gastronomía, la naturaleza, el patrimonio y las tradiciones locales.

El vicepresidente subrayó igualmente la importancia de la conectividad digital y las nuevas herramientas tecnológicas, que permiten al viajero acceder a rutas, contenidos y experiencias de forma sencilla e inmediata, "a golpe de clic", facilitando así una experiencia más completa y accesible.

El proyecto incorpora además una visión internacional, con especial atención al mercado portugués, y contempla la creación de nuevos espacios de acogida y promoción turística, como la futura oficina en la antigua aduana, concebida como puerta de entrada tecnológica al territorio zamorano.