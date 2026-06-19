Sucesos en Zamora
Ocho meses sin carné a un conductor ebrio que se fugó del control en Zamora
El joven infractor arrojó una tasa de 0,99 cuando regresaba a su casa de madrugada tras una noche de copas
La noche de copas terminó siendo memorable para un joven conductor y no precisamente por el buen sabor de boca que le podría haber dejado la madrugada de ocio. Y es que, al salir de la zona de discotecas de Zamora capital, le esperaba la peor de las sorpresas: un control de alcoholemia de la Guardia Civil. Y un test que le colocó en lo más alto cuando soplo y el alcoholímetro se detuvo en el 0,99, un índice incompatible con ponerse al volante.
Aunque los agentes quisieron darle un margen para que el aire fresco contribuyera a suavizar la elevada tasa de alcohol acumulada en el cuerpo tras la noche de fiesta, el joven optó por el clásico "hacer mutis por el foro" ante la mirada atónita de los guardias que no tardaron en localizarle y detenerle. Una conducta que empeoró su situación ante la justicia, puesto que implicaba negarse a concluir el control de alcoholemia, volver a circular ebrio y fugarse.
Aunque negó la mayor cuando fue arrestado por infringir la Ley de Seguridad Vial y argumentó que los agentes no le habían hecho ninguna indicación porque salió rápido de allí, tuvo que modificar la versión cuando se vio acorralado por la petición de penas de la Fiscalía de Zamora. El conductor, de iniciales T.P.B., se enfrentaba a la retirada del permiso de circulación durante 30 meses por negarse a realizar la segunda prueba de alcoholemia y por conducir borracho, y una multa de 720 euros.
La celebración del juicio rápido no fue necesaria, el joven admitió los hechos que le imputaba la Fiscalía y la reducción de penas que conlleva ese reconocimiento, lo que se tradujo en una condena a ocho meses sin carné y la multa de 720 euros. En ese mismo momento, el juez le indicó que tenía que entregar el carné en el juzgado para evitar que vuelva a conducir un vehículo a motor.
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