Ideas con mucho futuro

Cuatro son las compañías que este año optan a la categoría de Startup del Año en los Premios Empresa del Año Banco Sadabell, en una gala que se celebrará en Zamora el próximo 8 de julio. Los propios lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA podrán votar a su favorita entre las cuatro candidatas desde hoy y hasta el próximo 25 de junio de esta encuesta:

AstraSpec es una startup tecnológica con sede en Boecillo (Valladolid), que está especializada en el desarrollo de soluciones avanzadas de detección y análisis de gases basadas en espectroscopía. Su actividad se orienta a esta búsqueda en entornos complejos, con aplicaciones en exploración espacial, control ambiental, hidrógeno, biogás, industria química, minería, seguridad e investigación científica, entre otros campos de acción. Además, la empresa está vinculada al ámbito investigador de la Universidad de Valladolid y forma parte de iniciativas de innovación como ESA_BIC Castilla y León.

Tecnología propia de alto valor añadido, origen investigador, potencial de escalabilidad en mercados industriales y científicos o aplicación directa en sostenibilidad y seguridad son algunas de las mejores bazas con las que AstraSpec cuenta para hacerse con este galardón.

Drones en acción

Para ello, tendrá que enfrentarse a Invicsa Airtech, una firma leonesa especializada en el desarrollo de soluciones aéreas avanzadas mediante drones, inteligencia artificial, conectividad 5G y automatización. Trabaja en aplicaciones para infraestructuras, industria, energía, agricultura de precisión, espacio y defensa, ofreciendo servicios de inspección análisis y operación técnica.

La tercera en liza es Modular DS, otra startup leonesa, fundada en 2022 y especializada en software para la gestión centralizada y automatizada de sitios web WordPress. Su plataforma permite a agencias, freelancers y profesionales digitales controlar desde un único panel actualizaciones, copias de seguridad, monitorización, seguridad, reportes para clientes y tareas de mantenimiento web.

De esta manera, combina un producto tecnológico propio, una propuesta de valor clara, un modelo de software de servicio y tracción internacional demostrable desde Castilla y León. Además, su crecimiento en usuarios, webs gestionadas y facturación recurrente, además de algunos reconocimientos ya recibidos, la posicionan como una de las startups leonesas con mayor proyección.

Viajes diferentes

Completa el grupo de aspirantes DareMapp, ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, especializada en software turístico para viajeros, destinos y entidades del sector. Su aplicación ofrece visitas autoguiadas, audioguías GPS interactivas, retos gamificados y contenidos culturales en distintas ciudades, por lo que permite al viajero descubrir los lugares a su propio ritmo, sin horarios, logrando una experiencia más flexible, lúdica y digital.

Con esta propuesta, se combina un producto tecnológico propio, escalabilidad internacional y validación externa mediante premios, certificaciones y programas de aceleración, con presencia en más de cien ciudades y usado por viajeros de sesenta nacionalidades diferentes.