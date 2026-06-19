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Sanidad

La huelga de médicos deja 1.829 pacientes perjudicados en Zamora en una semana

Más de medio centenar de operaciones han sido suspendidas, así como 190 pruebas

El sindicalista Tomás Toranzo arenga a los huelguistas.

El sindicalista Tomás Toranzo arenga a los huelguistas. / José Luis Fernández / LZA

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

Un total de 1.239 pacientes se han visto perjudicados por la huelga de médicos de Zamora en la última semana, que se cerraba este viernes con el máximo de seguimiento, un 12,35%. El número de profesionales que ha secundado el paro ha sido escaso durante todas las jornadas. Este viernes, que ha sido la jornada más secundada, han ido a la huelga 34 doctores del hospital de los 241 que tenían que estar trabajando y en Atención Primaria 19 de 185.

En los centros de salud se han suspendido la friolera de 1.239 consultas en la última semana de huelga. Tampoco se han hecho 52 de las operaciones previstas, 190 pruebas diagnósticas y 348 consultas externas.

El tapón asistencial provocado por esta semana de huelga se suma al provocado por convocatorias similares en los meses precedentes. Estos pacientes se suelen reprogramar cuando se puede, lo que a su vez provoca retrasos en los que permanecen en lista de espera, provocándose un problema de magnitud considerable.

Huelga contra el Ministerio

Aunque los médicos dependen de la Junta de Castilla y León, la huelga no va contra la Consejería de Sanidad, sino contra el Ministerio de Sanidad, porque el asunto que se ventila tiene que ver con la regulación de la profesión. Es lo que se conoce como el estatuto marco que afecta al personal estatutario. Básicamente, los médicos quieren tener un estatuto propio, debido a que es una profesión muy específica que tiene poco que ver con el resto, mientras el Ministerio entiende que el estatuto marco debe ser común para todas las profesiones, aunque se puedan contemplar reivindicaciones del colectivo.

Los médicos argumentan que su profesión requiere más años de estudio que el resto (la formación de un médico lleva entre 9 y 10 años), conlleva más responsabilidad y tiene características, como las de las guardias de 24 horas, que no tienen otros profesionales, por lo que entienden que no es lógico que no puedan contar con un estatuto propio en el que se recojan estas especificidades.

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El conflicto se paraliza durante el verano, aunque en este periodo no se prevé un acercamiento de posturas, lo que podría llevar a más paros en otoño y esta vez con medidas que hablan ya de una posible huelga indefinida, que podría tener consecuencias catastróficas para los pacientes.

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