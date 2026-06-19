Así funcionan los descuentos de la Junta en los abonos del tren a Madrid

Los viajeros recurrentes del tren que no realicen un mínimo de viajes se quedan sin la bonificación adicional del 25% en los abonos y el Pase Vía, según la resolución que acaba de publicar la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León y que no hace sino formalizar el marco legal que ampara lo que está siendo ya práctica habitual desde principios de año.

La Administración autonómica firmó un convenio con Renfe para aplicar esta bonificación adicional a los abonos y posteriormente a las fórmulas que los sustituyeron y en la última modificación de este acuerdo ha introducido una serie de limitaciones para que los descuentos lleguen solo a los verdaderos usuarios recurrentes y no a los ocasionales. Y es que ha habido épocas en que salía más barato sacar el abono para un solo viaje de ida y vuelta que pagar el billete normal.

Condiciones

Las condiciones de aplicación de la bonificación del 25% de la Junta, desde el 1 de enero de 2026del sistema tarifario multiviaje de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant), exigen el cumplimiento de una serie de requisitos como estar empadronado en cualquiera de los municipios de Castilla y León. En caso de haber comprado un Abono Tarjeta Plus 10–30, haber formalizado al menos un 60% del total de los viajes del título de transporte durante el periodo de vigencia del mismo. Y en caso de suscripción al modelo tarifario Pase Vía, haber realizado los 10 viajes en 45 días o los 20 viajes necesarios para acreditar la recurrencia durante el trimestre anterior en cualquiera de trayectos establecidos, que incluyen por ejemplo el de Sanabria a Zamora o el de Zamora Madrid, entre otros.

En caso de que no se alcance la utilización mínima anterior, no se podrán adquirir ni el Abono Tarjeta Plus 10–30 ni realizar una nueva suscripción a Pase Vía con bonificación de la Junta de Castilla y León durante un plazo de 150 días naturales (es decir, cinco meses) contados desde el día siguiente a la fecha de caducidad del Abono Tarjeta Plus 10–30 o finalización del trimestre de Pase Vía en cuestión.

Los ciudadanos durante ese plazo podrán adquirir Abono Tarjeta Plus 10–30 o realizar una suscripción a Pase Vía sin la bonificación del 25% de la Junta de Castilla y León. La Junta aborda también la situación de los abonos anteriores, los que se podían adquirir hasta el 31 de diciembre de 2025, si bien el hecho de no haber abordado con Renfe este asunto a su debido tiempo creó bastantes problemas a los usuarios habituales.

En los diferentes flujos de compra de abonos Avant, en el caso de que en el proceso se obtenga que no le corresponde un título de transporte multiviaje bonificado por no haber cumplido las condiciones a la aplicación de la bonificación del 25% de la Junta de Castilla y León, se mostrará un mensaje, detallando todas estas causas.