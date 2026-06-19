San Pedro
Las fiestas de San Pedro de Zamora arrancan con la participación de 67 colectivos en un ambiente festivo
Los colectivos oficiales, siete más que el año anterior, dan el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en la apertura de la Feria del Vermú y la Feria de Día
El color y la alegría inundaron el viernes el centro de la ciudad de la mano de los cientos y cientos de peñistas de los 67 colectivos oficiales, siete colectivos más que el anterior San Pedro, y aficionados del Zamora en el primer día de fiestas patronales que ha supuesto el pistoletazo de salida de la Feria del Vermú en la plaza de Viriato y de la Feria de Día con 17 casetas distribuidas entre las plazas de Sagasta, Constitución, Castilla y León y Marina hasta el 29 de junio.
Las celebraciones patronales comenzaron con un desfile de las gigantillas y algunos de los gigantes de Tradición y Música Popular y la concentración de las peñas en la Marina, como desde hace tres años.
“Cuando bajábamos al río no había tanta participación, la gente estaba un poco desmotivada, buscamos una alternativa y esta parece que gusta” señalaba antes de la salida el presidente de la comisión de peñas, Adrián Álvarez.
Varios representantes de las peñas bajaron a la Gobierna y tomaron las llaves que presentaron a los compañeros de otras agrupaciones antes de situarlas en un cojín para emprender camino hacia la Plaza Mayor acompañados por las charangas Rotato, Telotocotó y mix de charangas.
La leyenda
Los encargos de pronunciar la leyenda de la Gobierna han sido, por riguroso sorteo, representantes de Juerga Civil, Luz y Birra, que viven su primer San Pedro, Just drink it, las Gobiernas de San Pedro y Resacón en San Pedro.
“Para nosotros el inicio de las fiestas supone el premio que nos llevamos por todo el trabajo que hacemos desde principios de abril. Disfrutamos viendo que las peñas son felices” certifica Álvarez.
Tras el partido del Zamora, que finalmente pudo verse en la pantalla instalada en la Plaza Mayor, le llegará el turno a la Renovation Experience.
Sábado
El sábado tendrá lugar la batalla de charangas a partir de las 20.30 horas y numerosos conciertos en los escenarios situados en las plazas de la Marina, Constitución, de la Catedral y de Castilla y León entre las 21.00 y las 22.30 horas. Además, el filandar de la XXXIII Muestra de Folklore con el grupo Aula de Folklore La Morana será en el Mirador de San Cipriano a las 20.00 horas y la jornada concluirá a las 00.00 con actuación de la Orquesta Grupo Radar en la Plaza Mayor.
- La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
- Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
- Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
- Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: 'Los trabajadores están a matarse entre sí...
- Ni románico ni modernismo, miles de turistas desembarcan en Zamora para ver el templo del metal
- Una afamada hostelera zamorana, en la final del Campeonato Mundial de Callos...y cocina en casa el domingo ante ocho contrincantes