Descubre la historia de los eclipses antes del 12 de agosto: un experto del Planetario de Oporto dará una charla en Zamora

La Biblioteca Pública de Zamora cuenta con una amplia oferta de propuestas la semana del 22 al 28 de junio.

El ocio digital centra el taller de “YoConecto”, un proyecto que impulsa la formación gratuita en competencias digitales básicas, adaptada a distintos niveles y públicos.

El objetivo de estos talleres de carácter práctico es que los participantes desarrollen competencias digitales básicas que les permitirán desenvolverse con seguridad en entornos digitales de forma práctica para una comunicación digital más eficiente y conectada.

La actividad será del 22 al 25 de junio de 11.00 a 14.00 horas es necesario inscribirse en el mostrador de la recepción del centro y acudir con el móvil.

Concierto fin de curso

Los alumnos de Musikea ofrecerán un concierto fin de curso el lunes 22 de junio a las 19.00 horas . En la primera parte, los alumnos de clarinete de la escuela interpretarán obras y arreglos de compositores como W.A. Mozart, L. van Beethoven, Georg Friedich Haendel mientras que en la segunda el coro de la escuela formado por 20 cantantes y dirigidos por Cecilia Serrano Oliveira, interpretarán piezas del siglo XV y XVI, del repertorio universal coral de maestros como Juan del Enzina o Pierre Certon y posteriormente una selección de piezas del folclore africano, que, sin duda, hará bailar al público.

Cartel de la charla. / Cedida

Eclipse

El eclipse solar del 12 de agosto, uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos años en toda la Península Ibérica, centra una conferencia el día 24 de junio a las 19.00 horas a cargo de Juan Nolasco del el Planetário do Porto, que “propone un recorrido por la historia de los eclipses, explorando cómo distintas culturas los interpretaron entre el miedo, el mito y la ciencia” explican desde la Biblioteca Pública en su web.

Arte Zamorano es un proyecto de divulgación del patrimonio dirigido por dos jóvenes artistas de la provincia de Zamora que se presentará la nueva temporada de proyectos el día 25 de junio a las 19.00 horas. Media hora más tarde Miguel Viñas Cuesta presenta el libro “El peso de la peineta” donde, a través de escenas poéticas y simbólicas, la obra rinde homenaje a las mujeres y aborda temas como el machismo, la maternidad, el suicidio, la violencia y la libertad.

Cartel de la presentación de libro. / Cedida

José Miguel Barrios Miano, natural de Torregamones que durante su juventud recibió formación religiosa y dedicó varios años a la preparación para la vida franciscana y sacerdotal, da a conocer su libro “El diario de un ex fraile: anécdotas, vivencias y reflexiones” el sábado 27 de junio a las 19.00 horas.

Exposiciones

Por otro lado, la Biblioteca Pública de Zamora acoge dos muestras muy distintas. La sala de préstamo de adultos exhibe, hasta el 30 de junio, una selección de #bookface, fotografías que consisten en fundirse con la portada de un título, publicadas por la Biblioteca Pública de Zamora a través de sus redes sociales.

Además, la sala de exposiciones del centro acoge "Luz habitada", un proyecto artístico de Ignacio Parrilla que reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual.