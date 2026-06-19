Cuatro autores de Zamora participan en "Todavía", un proyecto literario contra la despoblación que busca presionar a los políticos y empresarios para revertir el abandono de los territorios

Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025, Beatriz Cepeda, popularmente conocida como Perra de Satán, Clara García Fraile y David Refoyo son los autores zamoranos que participan en este proyecto “Todavía” encabezado por la editorial Páramo.

La firma ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en Verkami para financiar la publicación del libro colectivo que reúne 28 relatos escritos por relevantes autoras y autores de la España vaciada. La iniciativa pretende “defender la supervivencia de los territorios de la España interior y reivindicar la potencia literaria de quienes los habitan”.

La campaña propone una iniciativa singular. Cada mecenas recibirá un ejemplar del libro y decidirá a qué persona con poder real, político o económico, quiere que se envíe otro ejemplar, acompañado de una carta escrita en su nombre. El objetivo es que quienes toman decisiones sobre el futuro de estos territorios escuchen la voz de quienes los habitan. “Quieran o no quieran, tendrán que leernos”, afirma la editorial asentada en Valladolid.

el libro / Cedida

El propósito es trascender lo literario y convertir el libro en una herramienta de presión simbólica y política para revertir la situación de abandono que sufren estas zonas.

Nómina de autores

Todos los relatos de este libro son inéditos y se han escrito expresamente para formar parte de él por los zamoranos Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025, Beatriz Cepeda, popularmente conocida como Perra de Satán, Clara García Fraile y David Refoyo. La nómina la completa Arturo Tendero, de Albacete; Ester Bueno Palacios, Miguel Velayos y Nieves Álvarez de Ávila; Jesús Carazo y Óscar Esquivias, de Burgos; Carlota Visier y Christo Casas, de Cuenca; Elena de Castro, de Palencia; José María Merino, Sol Gómez Arteaga y Vicente Muñoz Álvarez, de León; José Luis Puerto, Manu Espada y Yolanda Izard, de Salamanca; Ignacio Sanz y Maribel Gilsanz, de Segovia; Julio Izquierdo de Soria; Rafael Cabanillas de Toledo; Alejandro Cuevas, Beatriz Sanz Olandía, María San Miguel y Rodrigo Garrido Paniagua, de Valladolid; y Cristina Fallarás de Zaragoza.

Además, la portada está diseñada por Félix Rodríguez, Mr.Zé, director creativo y co-fundador de PobrelaVaca Studio, con una trayectoria internacional muy sólida en dirección de arte, diseño, caligrafía, e ilustración.

El libro reivindica el territorio y la memoria, pero también la calidad literaria de unas autoras y autores que, en muchos casos, trabajan lejos de los grandes centros culturales y de sus focos de difusión. Además, defiende el relato que, como los pueblos que lo inspiran, suele ser tratado como menor pese a su enorme riqueza expresiva.

En sus páginas conviven la reivindicación, la melancolía, el humor, la crítica y la autocrítica. Cada relato es una mirada distinta, pero todos comparten una causa común: defender la vida en los territorios que otros dan por perdidos.

Recompensas

En las primeras 24 horas han recaudado más de 1.000 euros para sacar el proyecto adelante. Las aportaciones comienzan en 20 euros e incluyen distintas combinaciones de libro, semillas autóctonas, azulejos artesanales, packs de libros de la editorial y una cesta de productos de la España sentenciada.

El presupuesto inicial es de 4.000 euros destinados a diseño, maquetación, impresión y envíos. Si se supera la cifra, Páramo ampliará la tirada y organizará presentaciones en distintos puntos de este territorio y en Madrid.

La editorial

Fundada en 2015 y con sede en Valoria la Buena (Valladolid), Páramo es una editorial independiente especializada en lírica, narrativa y ensayo.

Entre sus colecciones destacan "Nuestros pueblos", dedicada a la memoria local y la identidad territorial, y "Vientos del pueblo", que recupera clásicos cercanos de la poesía española con un diseño contemporáneo.

La editorial defiende la memoria, el territorio y el pensamiento crítico. Su catálogo combina tradición y modernidad, siempre con la convicción de que la literatura puede ser una herramienta de transformación.