Cruz Roja Juventud y el Ayuntamiento de Zamora organizan un taller para familias con menores en peñas

De cara a las Fiestas de San Pedro, y con el objetivo de ofrecer herramientas y pautas de actuación a los hogares zamoranos, Cruz Roja Juventud, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, ha organizado el "Taller para familias con menores en peñas festivas ".

Esta iniciativa, que tendrá lugar el lunes 22 de junio de las 11.00 a las 13.00 hora en la sede de Cruz Roja de Zamora, nace como un espacio en el que abordar de forma directa las preocupaciones y sentimientos de los padres y tutores en relación a los riesgos asociados a los entornos festivos.

Durante la sesión, se tratará en detalle la normativa municipal vigente sobre drogodependencias y se trabajará en el posicionamiento de la familia ante los consumos.

Cartel de la actividad. / Cedida

Asimismo, el taller pondrá el foco en aspectos clave de la convivencia y la educación preventiva, tales como el establecimiento de normas y límites claros, y la mejora de la comunicación en el ámbito familiar. Los asistentes recibirán también información detallada sobre los programas preventivos familiares que se desarrollan de forma continua desde la oficina del Programa Municipal sobre Drogas.

La actividad cuenta con el respaldo técnico e institucional tanto de Cruz Roja como del Ayuntamiento de Zamora, reafirmando el compromiso de ambas entidades con la prevención y el bienestar de los jóvenes del municipio.