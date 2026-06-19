El Castillo de Zamora estrena iluminación monumental

El Ayuntamiento de Zamora está realizando actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de la iluminación monumental del Castillo de Zamora, una intervención que consistirá en el suministro e instalación de nuevas luminarias de tecnología LED, lo que permitirá reducir el consumo del recinto a la mitad, pasando del consumo actual de 17.444,50 kilovatios a consumir solo 8.794,50 con los nuevos equipos LED.

La nueva tecnología LED elegida no emite rayos ultravioleta (UV), carece de componentes contaminantes y ofrece un encendido instantáneo. Asimismo, gracias a su larga vida útil, se logrará contener de manera drástica los costes de gestión y mantenimiento del monumento.

La renovación lumínica se realizará en los siguientes puntos del monumento:

• Foso exterior

• Corredor superior (luminarias empotradas en madera y sobre piedra)

• Suelo en la zona de entrada y luminarias distribuidas por todo el suelo del recinto

• Iluminación arquitectónica del patio interior

• Corredor inferior y pasarela

Este proyecto se desarrolla dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Municipio de Zamora "Zamora, Paisaje Cultural", integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Europeos Next-Generation (PRTR NGEU).

Más eficiencia, menor consumo y respeto al entorno patrimonial

La actual iluminación monumental del Castillo data del año 2005. Tras más de 20 años de funcionamiento, las instalaciones se encuentran obsoletas, presentan distintos grados de deterioro y cuentan con una baja eficiencia energética en comparación con las tecnologías actuales. Además, el sistema antiguo utiliza lámparas convencionales con contenido de mercurio, un componente que será eliminado por completo de la fortaleza.

Esta reducción no mermará la espectacularidad del monumento. El proyecto garantiza una iluminación de alta calidad que mantendrá una intensidad adecuada y uniforme en todo el recinto. El diseño técnico asegura que la dispersión lumínica sea mínima, evitando el deslumbramiento y las pérdidas de flujo luminoso, de manera que el haz de luz enmarque a la perfección las estructuras arquitectónicas respetando la percepción visual y la integración ambiental del entorno.

Con esta intervención, Zamora embellece uno de sus principales atractivos turísticos para el disfrute de vecinos y visitantes, al tiempo que se alinea con las exigencias europeas de transición ecológica y reducción de la huella de carbono.