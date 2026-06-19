La periodista Beatriz Blanco García, galardonada con el premio Comunicación STEM

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha clausurado en Salamanca los VI premios "Stem Talent Girl", ligados al programa, que en sus nueve ediciones ya ha contado con la participación de más de 8.000 alumnas de secundaria y bachillerato, acto en el transcurso del cual se han entregado esos galardones que reconocen el talento y la trayectoria de aquellas alumnas que han participado en el programa en las distintas etapas académicas, desde 1º de la ESO hasta la universidad.

Isabel Blanco ha felicitado y reconocido la labor de los galardonados y también ha animado a seguir fomentando de una forma creativa e ilusionante el desarrollo del talento y las vocaciones científico-tecnológicas de las futuras generaciones de mujeres de la Comunidad.

Estos reconocimientos se enmarcan en la trascendencia de "la transformación tecnológica y digital globales que afecta directamente a todos los sectores y actores económicos y sociales, a los servicios públicos y la sociedad en general". En ese sentido, la Junta apunta que porcentaje de participación de hombres y mujeres en estas actividades profesionales, ligadas a ámbitos productivos de alto valor añadido, es muy desigual: las denominadas carreras y profesiones "STEM" —siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— están mayoritariamente copadas por hombres.

De acuerdo con datos provisionales del Ministerio de Educación, el 19,2 % del alumnado del bachillerato tecnológico son mujeres, cifras que bajan al 13,7 % en carreras como Ingeniería Informática o al 12,2 % en estudios de Formación Profesional. Esas estadísticas llevaron a la Junta y la Fundación Asti a crear el programa "Stem Talent Girl", cuyo objetivo es fomentar la vocación científico-tecnológica de las alumnas que cursan estudios secundarios o superiores mediante formaciones, talleres, orientaciones, mentorías o becas.

Casi un millar de alumnos en Stem

Un total de 997 alumnos repartidos en 269 centros educativos, que contaron con el apoyo y asesoramiento de 650 mentoras —mujeres profesionales destacadas del ámbito tecnológico— y la participación de 70 instituciones públicas y privadas, optaron por ese tipo de estudios.

Los galardones entregados a alumnos se complementan con otros dirigidos a actividades en diverso sector, como es el periodístico que destaca la labor informativa en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, de la periodista Beatriz Blanco García, que desarrolla su labor en el área de educación del periódico, se alzara con el premio a la comunicación "Stem". Compartió espacio con la ingeniera aeroespacial Judith González Gutiérrez como mejor mentora del programa; con Beatriz Fernández Duque, a la trayectoria profesional en el campo de la física y su defensa de la igualdad en el ámbito científico. Por su parte, el IES Jorge Santaya, de Ávila, ha sido premio "Centro Educativo Compromiso con las Stem".

La vicepresidenta de la Junta, la zamorana Isabel Blanco, con los galardonados / Cedida

Asimismo, en el ámbito empresarial los premios han sido para PPG Ibérica SA, empresa de Laguna de Duero (Valladolid) dedicada a pinturas y revestimientos en la modalidad de "Fomento Empresarial de las Stem"; y la operadora de infraestructuras Redeia, que incluye a Red Eléctrica, en la categoría de "Empresa con Impacto Rural en las Stem".

Desde que se puso en marcha este programa, ya se han formado más de 8.000 alumnas a través de sus diez sedes en todas las provincias de Castilla y León y en Madrid, pero también a través de la modalidad online mediante la colaboración de la Universidad Isabel I, para facilitar el acceso a las jóvenes que residen en el medio rural.

Apuesta directa por el empleo "Stem"

Para ir un paso más allá, la Junta impulsó la iniciativa "FP Stem", con el propósito específico de incrementar la presencia de mujeres en los grados de formación profesional relacionados con la ciencia y la tecnología ya que sólo una de cada diez plazas de formación profesional en áreas Stem está ocupada por mujeres. Así, es necesario estimular el talento tecnológico de las mujeres, demasiadas veces oculto, para que puedan desarrollar sus vocaciones científicas y tecnológicas.

El programa cuenta con mentorías y redes de apoyo para alumnas, una Red de Embajadoras FP Stem, un espacio para colaborar con empresas y un sello de calidad propio para los centros educativos. Además, se dan a conocer entre las alumnas ejemplos de referentes femeninos que sirvan de inspiración. De este modo, se pretende que las jóvenes opten por áreas muy masculinizadas como la fabricación mecánica, electricidad y electrónica, energía, construcción y obra civil, robótica o química industrial.

La edición de este curso han participado 114 mujeres y 39 docentes en 24 centros, dentro de un programa con un enfoque práctico en el que se incluyen talleres, encuentros con mentoras, visitas y actividades orientados a extender las ramas técnicas de FP entre el alumnado femenino. En salamanca han formado parte catorce mujeres y cinco profesores de un centro formativo.

Ganadoras de los premios

Mejor Alumna de 1º-2º ESO

Aisha Peña García

1º Mención de Honor: Daniela Garrido Ajates

2ª Mención de Honor: Jimena Martín Torio

Mejor Alumna de 3º-4º ESO

Lorena Frutos Arranz

1ª Mención de Honor: Soukaina El Ghali

2ª Mención de Honor: Vega Marín

Mejor Alumna de Bachillerato

Pilar López Moreno

1ª Mención de Honor: Jimena Garmon Alcalde

2ª Mención de Honor: María Castro Álvarez

Mejor Alumna de Formación Profesional

Idoia Martínez González

1ª Mención de Honor: Paula Ruiz Ayala

2ª Mención de Honor: Natalia Benito Sadornil

Mejor Alumna Universitaria

Teresa de las Cuevas Hernández

1ª Mención de Honor: María García Gómez

2ª Mención de Honor: Laura Pascual de la Torre

Premios a la contribución STEM

Además de reconocer el talento de las estudiantes, los galardones distinguen a aquellas personas y entidades que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a generar referentes, oportunidades y entornos favorables para el desarrollo de las vocaciones STEM femeninas.

Los reconocimientos otorgados en esta edición han sido: