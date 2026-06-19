Bakary Drame refugiado de Mali, en Zamora: "Cuando llegué todo era difícil"

"Detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada historia, una oportunidad para construir un futuro digno". La frase no es un eslógan, sino la realidad a la que se enfrenta Cruz Roja Zamora en su labor de atención a los inmigrantes que solicitan asilo en España y reciben apoyo en esos primeros momentos que resultan cruciales. Algunos de ellos se reunieron en Zamora para contar su experiencia, en un acto organizado por Cruz Roja.

Es el caso Ancir Margarita, de Venezuela, quien tras participar en el programa de Cruz Roja logró acceder a formación y encontrar empleo en Huesca. "Hoy sigo trabajando y aportando a la sociedad como encargada de equipos de limpieza. He construido una nueva vida gracias a las oportunidades recibidas". No es fácil que estos refugiados puedan dar la cara, porque muchas veces les ha tocado salir forzosamente de sus países de origen en busca de una tierra de acogida. Bakary Drame, de Mali, recuerda su llegada, pero sobre todo su presente en España: "Cuando llegué todo era difícil, pero Cruz Roja me tendió la mano. Hoy tengo un trabajo en Zaragoza y he podido reconstruir mi vida".

Conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas / Cedida

Pero la integración va más allá del empleo. Bard, llegado de Marruecos, es hoy voluntario en Málaga del mismo programa que le ayudó. "Ahora apoyo a otras personas en su llegada, como un día hicieron conmigo"-apunta. También Eburahema, quien, proveniente de Gambia es voluntario e intérprete en Huesca, o Modesto, cubano que a sus 70 años participa activamente en programas de medio ambiente y desarrollo rural en Ciudad Real. Siaka, maliense afincado en Valencia contribuye a la integración de otras personas extranjeras, especialmente las procedentes de su país de origen, ayudándolas de manera voluntaria en el aprendizaje del idioma.

El encuentro celebrado en Zamora sirvió para conmemorar del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Más de 122 millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus países de origen, e iniciar un largo y complejo proceso migratorio, en un contexto marcado por rutas peligrosas que se cobran miles de vidas cada año. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las 8.000 personas migrantes que murieron en 2025 en rutas irregulares, 1.656 personas lo hicieron en pateras o cayucos rumbo a España.

Cruz Roja Española, en coherencia con su principio de humanidad, lleva más de 30 años trabajando con personas migrantes en situación de vulnerabilidad, con acciones que abarcan la respuesta humanitaria, la protección, el apoyo, la integración y la defensa de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas.

255 personas acogidas en Zamora

En concreto, Cruz Roja en Zamora ha podido acompañar durante el pasado año a 255 personas en esta situación, casi una de cada tres, el 58%, hombres., La ONG ofrece acogida, apoyo jurídico, enseñanza de castellano, atención psicológica y acceso al empleo, con más de 5.500 intervenciones. El objetivo de Cruz Roja es contribuir a que estas personas puedan alcanzar una vida digna, autónoma y estable en nuestro país. Para ello, se les brinda un acompañamiento constante, nuevas herramientas personales y sociales o se refuerzan aquellas que estas personas ya tenían previamente. Esto se hace situando a la persona en el centro de su propio proceso.

Refugiados cuentan su experiencia ante el Foro Social / Cedida

La actividad de sensibilización de este viernes en Zamora se realizó con las entidades del Foro Social de Zamora donde pudieron conocer de primera mano las historias de personas refugiadas y una voluntaria así como la labor de Cruz Roja en el programa de Asilo.

En esta fecha especial, Cruz Roja recuerda que buscar refugio es mucho más que cruzar una frontera: es empezar de nuevo. Y ahí Cruz Roja Española, con el apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los Fondos Europeos (FAMI) y la colaboración de las diferentes administraciones públicas, desempeña un papel crucial.

Historias que suman

Cruz Roja Española subraya que las personas migrantes y refugiadas no solo necesitan apoyo, sino que aportan valor social, cultural y económico a las comunidades de acogida.

Y es que las cifras reflejan una realidad, pero las historias personales son las que muestran el verdadero impacto de la acogida.

Además de prestar asistencia y atención a personas migrantes y refugiadas en todo el territorio, Cruz Roja Española cuenta con un portal web con un servicio de asesoría legal gratuita online sobre cuestiones migratorias.