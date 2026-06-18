El joven imputado por el acuchillamiento a un joven en un piso turístico se enfrenta a 4 años de cárcel

La Fiscalía exige 4 años de cárcel para el joven acusado de causar lesiones con arma blanca a otro en las escaleras de un piso turístico de la Plaza Mayor, vivienda en la que el procesado pasaba la noche con un amigo menor de edad, ya condenado a dos años y medio de internamiento por asestar las cinco cuchilladas en zonas vitales del cuerpo de la víctima.

El procesado juzgado esta mañana, de iniciales J.F.B.F., está imputado no solo por presenciar la agresión perpetrada con el arma de sierra la madrugada de ese 18 de marzo de 2022, sino porque la Fiscalía estima que hubo "concurrencia de voluntades de ambos con ánimo evidente de menoscabar la integridad física" de la víctima, que falleció dos años después, en el verano de 2024, tras el deterioro sufrido por las graves lesiones, según la acusación particular.

La Fiscalía sostiene que el joven agredido recibió "una patada en la cara y otra más", propinada por J.F.B.F. y que "posteriormente, el menor le apuñala", sin que el mayor de edad le detenga "hasta la cuerta puñalada y no antes porque esta peleándose". La acusación pública se basa en las secuencias grabadas para concluir que existe "concurrencisa de la voluntad" de los dos imputados en "menoscabar la integridad física" del joven que accedió al portal, ya que el mayor de edad al que se juzgaba esta mañana no detuvo al menor que empuñaba el cuchillo hasta que este propinó la cuarta puñalada al herido de extrema gravedad.

"Me arrepiento de lo ocurrido, pero no estaba en mis manos"

El Ministerio Público apuntó en sus conclusiones que el mayor de edad al comprobar que el herido no respondía, por la gravedad de las heridas "o por el alcohol" que había ingerido esa noche, "agarra por cuello de la chaqueta al herido y lo arrastrá por las escaleras para sacarle a la calle" hasta las escaleras del cuartel de la Policía Municipal próximas a la calle de Balborraz. De inmediato, entra en las dependenicas paliciales para indicar que había un herido y que él no tenía nada que ver con la agresión, según testimonio de los agentes.

Este mediodía, al concluir el juicio, J.F.B.F. manifestó que "me arrepiento de lo ocurrido, intenté hacer lo que pude, pero la situación no estaba en mis manos". Su abogado pidió la absolución, ya que su cliente evitó consecuencias mayores para la víctima que se debatió entre la vida y la muerte tras la brutal agresión y permaneció en la UCI además de ser sometido a intervenciones quirúrgicas.

El procesado, que se negó a contestar a la Fiscalía y al abogado de la acusación particular, detalló que el agredido les provocó e infundió miedo tras increparles desde la Plaza Mayor, versión totalmente opuesta a la ofrecida por el joven acuchillado, quien declaró en instrucción que estaba haciéndose fotos en la exposición de aviones de la Plaza Mayor y los dos amigos comenzaron a insultarle desde un balcón en actitud retadora, extremo que negó el procesado.

Construcción de un relato exculpatorio

La acusación particular arremetió contra el acusado al que atribuyó la construcción de un relato para exculparse, "desmentido por la grabación". El abogado se refirió a la amenaza vertida por J.F.B.F., "¡mira, te voy a pinchar el cuello, tío maricón, baja!" que se puede escuchar en la grabación para pedir "alevosía, además del ensañamiento, el uso de arma blanca en la agresión y abuso de superioridad, dado el estado de embriaguez" de su cliente, el joven que casi muere por las graves lesiones que sufrió.

A partir de los hechos y esas circunstancias, el abogado de la familia de la víctima justifica la petición de 5 años de cárcel tras retirar la solicitud de penas por intento de homicidio o de asesinato y calificar los hechos como lesiones en el acto del juicio.

El vídeo escalofriante

La jueza negó el visionado durante el juicio del vídeo de las cámaras de seguridad del inmueble, reproducido fotograma a fotograma en el procedimiento judicial por un agente de la Policía Nacional, el mismo que prestó declaración esta mañana para desbribir una escalofriante escena. Sin ningún género de dudas, "porque lo tuve que ver varias veces, incluso a cámara lenta", manifestó que la víctima no forzó la puerta de entrada al edificio como sostuvo J.F.B.F. a preguntas de su abogado durante la vista oral.

La declaración del policía nacional despejó esa cuestión: "Se escucha un chasquido de que abren desde arriba", el joven herido sube las escaleras, "en el estado que estaba, tambaleándose, no podía forzar la puerta", concretó el agente que indicó que se ve cómo el joven acuchillado "entra tranquilamente". En la secuencia, los dos amigos imputados "bajan de forma sigilosa" a su encuentro, describe el atestado policial, "primero J.F.B.F." que increpa al joven para que salga del edificio, "¡baja, baja!". Las imágenes recogen cómo este imputado lanza "una patada en la cara", mientras que "el menor iba detrás con el cuchillo cogido hacia atrás y semioculto".

Además, "se ve cómo se le escupe y el joven le lanza otras dos patadas, le cogen la pierna y el menor de edad asesta las cinco puñaladas". El policía nacional confirma que J.F.B.F. grita a su amigo "para, para ya con el cuchillo" cuando asesta la "cuarta puñalada, antes no estaba parando el ataque".

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En la grabación, se aprecia el estado de inconsciencia del herido, "prácticamente atónico, como un muñeco, no puede hacer ademán ni de apollarse cuando lo bajan por las escaleras" cogido por el cuello, refirió el policía nacional que indicó que podrían haberse desafiado mutuamente para pegarse.