La zamorana Lucía Mateos, responsable de la rama de sanidad de Ogilvy

La zamorana Lucía Mateos se incorpora a Ogilvy Spain como Business Director y Head of Healthcare PR, un paso más en una trayectoria de más de quince años vinculada a la comunicación sanitaria y la divulgación en salud pública. Desde esta nueva posición, liderará el crecimiento y consolidación del área especializada en salud de una de las principales redes creativas y de comunicación del mundo.

Natural de Zamora, y tras estudiar Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, Mateos ha desarrollado una trayectoria profesional ligada a la comunicación, la salud y la divulgación, convirtiéndose en una de las profesionales con mayor especialización en comunicación sanitaria dentro del sector.

Mateos se incorpora a Ogilvy tras desempeñar durante los últimos cuatro años el cargo de Directora Asociada de Comunicación Health en Kreab, donde ha liderado proyectos estratégicos para compañías farmacéuticas, centros de investigación, sociedades científicas y organizaciones vinculadas al ámbito sanitario.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado una sólida especialización en comunicación B2B y B2C, así como en el diseño e implementación de estrategias de posicionamiento, reputación y relaciones institucionales para empresas y entidades del sector salud. Su experiencia incluye también proyectos para marcas de bienestar y consumo, combinando una visión estratégica de la comunicación con un profundo conocimiento del ecosistema sanitario.

Además de su actividad profesional, Mateos ha impulsado diferentes iniciativas orientadas a la divulgación y promoción de la salud pública, contribuyendo a acercar el conocimiento científico y sanitario a la sociedad y fomentando conversaciones informadas sobre algunos de los principales retos en materia de salud.

"Ogilvy y Ogilvy PR han contado históricamente con una sólida trayectoria en el ámbito de la salud. El crecimiento experimentado por esta práctica en los últimos años, así como la profunda transformación que está viviendo el sector gracias a la tecnología y la innovación, hace que necesitemos incorporar perfiles cada vez más especializados y con una amplia experiencia en un ámbito tan específico como este. Lucía aporta un profundo conocimiento del ecosistema sanitario y una visión estratégica que será de gran valor para nuestros clientes desde el primer día", señala Elvis Santos, Chief PR & Influence Officer de Ogilvy Spain.

Especialización para un sector en evolución

La incorporación de Mateos se produce en un momento de profunda transformación para el sector salud, impulsado por factores como la innovación científica, la digitalización, la inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario y una creciente demanda social de información rigurosa y accesible.

En este contexto, Ogilvy Spain continúa reforzando sus capacidades especializadas para acompañar a compañías y organizaciones en la construcción de narrativas relevantes, capaces de conectar la innovación con las necesidades reales de pacientes, profesionales sanitarios e instituciones.

"Incorporarme a Ogilvy para liderar el equipo de Healthcare PR supone una oportunidad extraordinaria. Vivimos un momento de profunda transformación en el ámbito de la salud y necesitamos narrativas rigurosas, relevantes y humanas capaces de generar confianza, impulsar la innovación y acercar el conocimiento a las personas. Afronto este reto con enorme ilusión y con la convicción de que la comunicación tiene un papel decisivo en la construcción de un sistema de salud más informado, conectado y sostenible", afirma Lucía Mateos, Business Director y Head of Healthcare PR de Ogilvy.