Zamora refuerza la limpieza y habilita 35 baños portátiles para las Ferias y Fiestas de San Pedro

Zamora contará con un total de 35 baños portátiles en el eje que comprende desde la plaza de la Marina a la Plaza Mayor con motivo de las Ferias y Fiestas de San Pedro.

La cifra “se incrementa” con respecto al anterior junio y es la misma que hubo en la pasada Semana Santa, explicó el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo. El edil precisó que a los 20 que actualmente están dispersos por el casco histórico se sumarán 15 de reserva que “son municipales”.

Dispositivo de limpieza

Además, más de 110 personas trabajarán para que la ciudad esté limpia: Desde el viernes y el hasta lunes, se va a incorporar el personal adscrito al contrato para fines de semana junto al personal diario, al ser las jornadas con mayor actividad, y se contratará a diez trabajadores”.

Cuatro trabajadores barrerán manualmente de las 17.00 a las 23.30 horas “las zonas de mayor afluencia, intentando que la vía pública esté en el mejor de los estados”, precisó Novo.

Pablo Novo presenta el protocolo de limpieza para las Fiestas de San Pedro. / Victor Garrido / LZA

Respecto a maquinaria, habrá un vehículo de acción inmediata específico para incidencias, para "cualquier contingencia que pueda surgir" y también funcionará el vehículo de la limpieza de pintadas, una barredora y una baldeadora todas las tardes, con el depósito con un ambientador para perfumar las calles. Además, un camión recolector de 5 metros cúbicos recorrerá el entorno del conjunto histórico por las tardes “para vaciar papeleras y evitar también los desbordes”.

Contenedores

Con motivo de la Feria de Día se habilitarán 15 contenedores adicionales de carga trasera, los tradicionales de ruedas, y 4 contenedores de carga lateral. En la plaza de Claudio Moyano, por la instalación de los puestos de los alfareros, se clausurará la isla de contenedores soterrrados pero “ vamos a situar contenedores en las calles aledañas para prestar el servicio a la zona”, precisó el titular de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo.

Además, en los contenedores están instaladas “placas odorizantes en el interior para disminuir el mal olor que pueda generar”.

Estos días hay dos cuadrillas de trabajadores en el conjunto histórico efectuando una labor de mantenimiento del pavimento para que “toda la zona se encuentre en las mejores condiciones” a lo que se unen otras dos cuadrillas de mantenimiento que actúan en otras zonas de la ciudad como Tres Cruces, o la calle de México en Peña Trevinca.