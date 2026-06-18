Zamora ofrece 750.000 kilos de ajos en ristras de 10 a 15 euros

La favorable climatología, ya que ha llovido cuando tenía que hacerlo y ha salido el sol cuando era necesario para que seque bien el producto, hacen que la Feria del Ajo se presente este año con magníficas perspectivas.

Las Tres Cruces tendrán 90 puestos, los mismos que el año pasado, pero con más producto, en torno a 750.000 kilos frente a los 500.000 del San Pedro anterior en el que, por cierto, se vendió todo el producto. Los precios rondarán este año de 10 a 12 euros las ristras normales y 15 las más gordas. Se celebra el 27 y 28 de junio, sacrificando el día de San Pedro propiamente dicho, el 29, con el fin de aprovechar el fin de semana, ya que la mañana del sábado suele ser el punto álgido para las ventas.

PROCEDENCIA Y NÚMERO DE PUESTOS DE LA FERIA DEL AJO Localidad (puestos) El Maderal (10) Fuentesaúco (10) Villabuena del Puente (7) Zamora (7) La Bóveda de Toro (6) Cuelgamures (5) Argujillo (4) Cantabria (3) El Pego (3) El Piñero (3) Fuentespresadas (3) Jambrina (3) Roales del Pan (3) Venialbo (3) Badajoz (2) Coreses (2) Fuentelapeña (2) Moraleja del Vino (2) San Miguel de la Ribera (2) Cubo del Vino (1) Guarrate (1) Monfarracinos (1) Palencia (1) Salamanca (1) Sanzoles (1) Tola de Aliste (1) Valcabado (1) Villanueva del Campo (1) Villaralbo (1)

La presencia de ajeros zamoranos es más reducida, 83 puestos, pero se compensa con la de productores de otras provincias, en concreto los de Cantabria, que son novedad este año. La elaboración de las ristras, un trabajo artesanal cada vez con menos relevo generacional es el principal lastre para la asistencia a la Feria, ya que muchos productores venden ya en origen la producción.

Sorteo de puestos

Todos estos detalles los desgranaba Oscar Rojo, el responsable del departamento agrario de Caja Rural, organizadora de la Feria del Ajo, acompañado por el concejal de festejos, David Gago, y la técnico de comunicación de la casa, Laura Huertos quienes tras posar con el cartel de este año, obra de Laura Merayo que representa un simpático burrito portador de los ajos, han procedido a sortear la ubicación de los puestos, que se colocarán en Tres Cruces desde Amargura a Regimiento de Toledo.

David Gago, Laura Huertos y Óscar Rojo, con el cartel de la Feria del Ajo, obra de Laura Merayo / J.N.

El primer puesto ha sido para el número 27, que es el que empieza la serie en la confluencia de Tres Cruces con Amargura y está a nombre de Sara González Cuéllar, que viene de Almendralejo, en Badajoz. A partir de ahí se irán colocando por ese lateral para regresar por el de enfrente, dejando el centro libre.

No faltarán también los puestos de cebollas, los de sombreros y otros elementos de cuero y complementarios, las actuaciones musicales de los grupos de folclore o la entrega de premios a las mejores ristras y montones.

Todos los elementos, pues, para una de las ferias más típicas del San Pedro zamorano, que hunde sus raíces en lo más profundo de la memoria de la ciudad. Como dijo David Gago, no lleva número de edición porque se viene haciendo desde que "tenemos memoria colectiva". Las primeras fotos de la Feria del Ajo son las de los montones en la plaza de Viriato, hasta que décadas después, desde los años 70, se trasladara a las Tres Cruces.