El Verano Joven de Zamora ofrece más de treinta actividades gratuitas para todas las edades

Más de una treintena de propuestas integran el programa del Verano Joven diseñado para “ofrecer experiencias enriquecedoras, creativas y, sobre todo, divertidas para diferentes edades combinando cultura, deporte, formación, arte y entretenimiento”, sintetizó la concejala de Juventud, Sara de la Higuera.

El programa pretende que los jóvenes encuentren en su ciudad espacios donde aprender, compartir experiencias, desarrollar sus talentos y disfrutar de su tiempo libre.

Hasta los 12 años

Los más pequeños podrán desarrollar su creatividad y habilidades sociales a través de talleres como pequeñas personas emprendedoras en colaboración con la oficina de relevo generacional, o convertirse en auténticos arquitectos y urbanistas con “Arquimundos” una propuesta que combina juego, construcción y diseño. También podrán participar en talleres como la construcción de cabezudos, descubrir la vida secreta de las abejas a través de actividades didácticas y manipulativas acercarse al mundo de la danza en distintas disciplinas, conocer la historia de nuestra ciudad mediante juegos y visitas a lugares emblemáticos o viajar por diferentes países a través de juegos tradicionales y gastronomía en Cocinando los Juegos del Verano.

La programación se completa con propuestas como los talleres de circo, magia o las actividades relacionadas con la creatividad artística y la expresión corporal.

Jóvenes

De cara a los jóvenes, el Ayuntamiento estrena un curso de verano de inglés donde se apuesta por inmersión esta lengua en “Netflix English Lab”, basado en el uso de series actuales como herramienta motivadora de aprendizaje. Junto a ello regresan talleres como el de fotografía, dibujo manga o las actividades de danza y baile sin olvidar los talleres de crossfit o los bailes urbanos y latinos.

Las inscripciones a todos estos talleres son gratuitas y deben formalizarse a través de la web apuntalineazamora.es entre el 19 y el 25 de junio.

San Pedro

A mayores, el Verano Joven volverá a llenar las calles y plazas con actividades culturales en San Pedro con sus desfiles, pasacalles y conciertos en el escenario del Cuzo porque "queremos seguir apostando por el talento joven, por nuestros artistas locales y darles el espacio que se merecen", sostuvo la concejala de Juventud.

Arte

Por otro lado, la sala de exposiciones de la Alhóndiga volverá a acoger una muestra de una artista zamorana joven. En este caso Sandra Hernández compartirá con el público obras de arte y tatuaje microrrealista en la muestra titulada “Tinta y origen”.

En las paredes del espacio municipal podrá disfrutarse de “una unión entre dibujo y tatuaje que son dos técnicas muy importantes en mi trabajo. Habrá cuadros a carboncillo y óleo y también un estilo de tatuajes que esmicrorrealista y de línea fina”, expresó la artista.

“Es una muestra que pone en valor nuevas formas de expresión artística y el talento creativo, porque el verano es mucho más que vacaciones, es tiempo de descubrir, de crecer y de vivir experiencias y queremos que Zamora siga siendo el lugar para hacerlo”, remarcó Sara de la Higuera.