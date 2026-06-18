El torero Manuel Diosleguarde afronta su regreso a Zamora con ilusión y asegura que “lo tenemos todo para que haya una gran corrida de toros”

Manuel Diosleguarde afronta su vuelta a la plaza de Zamora con ilusión y con la responsabilidad de compartir el cartel junto a Emilio de Justo y Borja Jiménez, con toros de la ganadería de El Pilar. “Zamora el año pasado me dio mucho. Gusté mucho y fui triunfador de la feria taurina”, señaló. El torero subrayó que es un lujo compartir tarde con “dos figuras del toreo” y con la ganadería salmantina. “Creo que lo tenemos todo para que haya una gran corrida de toros” el sábado 27 de junio, subrayó.

Señaló que el coso zamorano “es una plaza de mucha categoría”, con una afición que acude “a divertirse, a pasárselo muy bien y, sobre todo, a empujar a los toreros”.

Un hombre observa uno de los cuadros expuestos en la plaza de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Con respecto a su temporada atestiguó que está siendo “una temporada muy importante”. El espada enumeró su confirmación de alternativa en la plaza de Las Ventas de Madrid y sus buenas sensaciones en la Copa Chenel, donde ha conseguido clasificarse como semifinalista. “Poco a poco, día a día y paso a paso, voy abriéndome camino”, afirmó con motivo de un encuentro con la afición de Zamora.

Pintura

La actividad taurina incluyó la apertura una exposición pictórica del artista FRSantiagoHG, instalada en la propia plaza de toros. "Sentimiento taurino" reúne una treintena de obras donde combina desde el retrato hasta creaciones más abstractas y expresionistas.

“El toro y el torero siempre implican sentimientos”, describió el artista, que busca reflejar en sus cuadros la expresividad del rostro, las poses y los pases del torero en la plaza. Además, entre los retratos que pueden contemplarse hay varios de figuras que torearán en la feria taurina de San Pedro, como el propio Diosleguarde.