San Pedro
El Teatro Principal de Zamora pone a la venta 100 entradas más para el concierto de Miguel Poveda
El liceo venderá 50 en la taquilla y 50 de manera online tras ampliarse el aforo del recital flamenco
El Teatro Principal de Zamora ha ampliado el aforo para el recital que ofrecerá Miguel Poveda el próximo 28 de junio, en la 54 edición del Festival Flamenco de Zamora, una decisión adoptada tras la elevada demanda registrada por parte del público una vez agotadas las entradas inicialmente disponibles.
Por el interés suscitado por este espectáculo y tras realizar las oportunas consultas con los responsables de seguridad del recinto, se ha determinado la posibilidad de habilitar 100 nuevas localidades, garantizando en todo momento el cumplimiento de las condiciones de seguridad y comodidad para los asistentes.
Formas de venta
Las nuevas entradas saldrán a la venta el próximo viernes 19 de junio a las 17.00 horas, distribuyéndose 50 pases en la taquilla física del Teatro Principal de Zamora y otros 50 a través de la página web del Teatro Principal.
Estas nuevas localidades se pondrán a la venta al mismo precio que las entradas inicialmente ofertadas, 25 euros por localidad y no estarán disponible la modalidad de abono para las dos jornadas del festival, señalan desde el liceo municipal.
4 por persona
Además para favorecer un acceso equitativo y ofrecer la oportunidad de asistencia al mayor número posible de personas, se establece un límite máximo de cuatro entradas por persona.
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