San Pedro de Zamora 2026: 40 grados, fútbol y controles de alcoholemia

La ola de calor y las posibles tormentas, lo que pueda pasar con el ascenso a Segunda División del Zamora C.F. y el blindaje de la ciudad con controles de alcohol y seguridad ciudadana son tres de los aspectos más llamativos de la presente edición de las fiestas de San Pedro, que tenemos ya encima y que durante algo más de una semana centrarán la atención de los distintos cuerpos de emergencia y seguridad.

La Junta de Seguridad Local específica para las fiestas de San Pedro diseño el dispositivo de seguridad que tendrá a su cargo el despliegue de los 250 profesionales activados.

En seguridad ciudadana, los bajos índices de criminalidad hacen prever que haya pocos sobresaltos en robos y hurtos, aunque estos últimos han crecido (junto con la sustracción de vehículos por un ladrón de motocicletas que ya ha sido detenido) y de hecho ahora mismo es la ciberdelincuencia el lugar preferido por los cacos para sus fechorías: "El primer trimestre del 2026 fue mucho más peligroso estar detrás de una pantalla de ordenador que pasear por las calles de Zamora" dijo el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, anfitrión del encuentro.

Los dos últimos acontecimientos multitudinarios, el Z! Live y el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Segunda División entre el Zamora y el Sabadell, se saldaron si incidentes y un comportamiento ejemplar de los ciudadanos, lo que abre buenas expectativas de que San Pedro sea una fiesta tranquila, incluso en los eventos de máxima afluencia de las masas.

Muchos controles y un helicóptero

Blanco indicó que va a haber controles tanto en el interior de la ciudad (Policía Municipal) como en los accesos (Guardia Civil) "de droga, alcohol y de seguridad ciudadana", reforzados con un helicóptero. "Llevo mi octava fiesta como su delegado y ha evolucionado positivamente, pero muchísimo, el tema de las peñas y el comportamiento totalmente cívico de los jóvenes de Zamora", destacó.

En cuanto a las temperaturas, el delegado de la agencia estatal de Meteorología de Castilla y León, Manuel Mora, prevé máximas de 39 y 40 grados durante las jornadas festivas, con noches tropicales de 20 y 21 grados y alguna tormenta variable. Es lo que ha motivado al Ayuntamiento, explicó el alcalde, Francisco Guarido, a solicitar a la Aemet una predicción diaria detallada que permita adelantarse en la toma de decisiones, si bien habrá eventos multitudinarios al aire libre en los que es imposible que se pueda habilitar una alternativa en caso, por ejemplo, de tormenta.

El ascenso

"Creo que las fiestas se van a desarrollar perfectamente" señaló Guarido, aunque habrá que prestar atención tanto al tiempo como a lo que haga en Zamora Club de Fútbol, que este viernes se enfrenta al Sabadell en la lucha por el ascenso a Segunda División. Se da por seguro que la noche del viernes, cuando se juega el partido y empiezan las fiestas la ciudad va a estar llena de gente y, en caso de ascenso, ya está previsto que todas las administraciones y patrocinadores se coordinen para llevar a cabo las celebraciones que considere el equipo de balompié, que es el que debe llevar la voz cantante.

"Estaremos todos atentos, porque eso es bueno para Zamora, es bueno para la ciudad, para el comercio, para la hostelería y para los ciudadanos en general", dijo Guarido.

El concejal de festejos, David Gago, constató que está "todo preparado y esperando a que salga todo bien. Con esta cuestión del día 19, evidentemente que tenemos que preparar y tener en cuenta, porque se une un gran concierto con todo lo que es el partido de fútbol de Zamora.Y posteriormente los dos grandes conciertos en la Feria de Panorama y París de Noia".

"La Policía Municipal no solo en esta, sino en todas las fiestas hace un especial seguimiento del consumo de alcohol de menores. Y cuando se localizan, se sigue el protocolo habitual, la llamada a los padres, etcétera", indicó Gago, quien apuntó también la presencia de los puntos violeta para prevenir agresiones sexuales y la atención inmediata a las posibles víctimas.