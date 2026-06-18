Oposiciones en Zamora: casi 1.500 aspirantes esperan conseguir una plaza de profesor de Secundaria y FP

Cerca de 1.500 aspirantes (exactamente 1.447) se examinan este sábado en Zamora de las pruebas convocadas por la Consejería de Educación para obtener alguna de las 125 plazas en liza para los cuerpos de Secundaria y FP de las especialidades de Servicios a la Comunidad, Procesos de Gestión Administrativa y Administración de Empresas.

La mayor parte de los aspirantes se examinarán en los nueve tribunales de Servicios a la comunidad repartidos entre la Universidad Laboral y el Centro Integrado de Formación Profesional. Están inscritos para estas pruebas 827 aspirantes que compiten para conseguir alguna de las 55 plazas en liza.

Las otras dos especialidades asignadas a Zamora se examinan en La Vaguada. Se trata de los cuatro tribunales de Procesos de Gestión Administrativa, donde 326 aspirantes optan a 45 plazas y Administración de Empresas, con 294 inscritos para 25 puestos vacantes.

No será Zamora la única provincia donde se celebren los exámenes en este supersábado, sino que en toda la comunidad habrá repartidos miles de opositores. En total se han presentado más de 15.000 aspirantes para cubrir 1.006 plazas.

La convocatoria de este proceso afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, distribuidas de la siguiente forma: 31 de Secundaria (970 plazas), una especialidad de profesor de Música y Artes Escénicas (11 plazas) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 plazas).

En concreto, la Consejería de Educación establece para Secundaria:

155 plazas de Inglés, 1.407 aspirantes ( Salamanca )

) 85 plazas de Lengua y Literatura, 1.043 aspirantes ( Soria )

) 85 plazas de Geografía e Historia, 2.031 aspirantes ( Segovia )

) 75 plazas de Orientación educativa, 970 aspirantes ( Palencia )

) 55 plazas de Servicios a la comunidad, 827 aspirantes ( Zamora )

) 50 plazas de Educación Física, 883 aspirantes ( León )

) 50 plazas de Biología y Geología, 1158 aspirantes ( Valladolid )

) 45 plazas de Procesos de gestión administrativa, 326 aspirantes ( Zamora )

) 35 plazas de Filosofía, 521 aspirantes ( León )

) 35 plazas de Latín, 217 aspirantes (Soria)

Por otra parte:

30 plazas de Dibujo, 829 aspirantes ( Ávila )

) 30 plazas de Formación y Orientación Laboral, 600 aspirantes ( León )

) 25 plazas de Organización y gestión comercial, 211 aspirantes ( Valladolid )

) 25 plazas de Procesos comerciales, 192 aspirantes ( Valladolid )

) 25 plazas de Administración de empresas, 294 aspirantes ( Zamora )

) 23 plazas de Procedimientos sanitarios y asistenciales, 233 aspirantes ( Burgos )

) 20 plazas de Economía, 453 aspirantes ( Ponferrada )

) 16 plazas de Procesos sanitarios, 231 aspirantes ( Burgos )

) 15 plazas de Francés, 312 aspirantes ( Ávila )

) 13 plazas de Procesos diagnósticos clínicos y productos orto protésicos, 125 aspirantes ( Salamanca )

) 12 plazas de Procedimientos de diagnóstico clínico y orto protésico, 133 aspirantes ( Salamanca )

) 10 plazas de Técnicas y procedimientos de imagen y sonido, 124 aspirantes ( Burgos )

) 10 plazas de Intervención Socio comunitaria, 254 aspirantes ( Valladolid )

) 9 plazas de Análisis y química industrial, 138 aspirantes ( Burgos )

) 9 plazas de Música, 460 aspirantes ( Salamanca )

) 6 plazas de Organización y proyectos de sistemas energéticos, 171 aspirantes ( Burgos )

) 6 plazas de Procesos y medios de comunicación, 111 aspirantes ( Burgos )

) 5 plazas de Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos, 95 aspirantes ( Burgos )

) 5 plazas de Griego, 57 aspirantes ( Ávila )

) 4 plazas de Laboratorio, 120 aspirantes ( Burgos )

) 2 plazas de Operaciones de procesos, 29 aspirantes (Burgos)

Por último, para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas:

11 plazas de Piano, 190 aspirantes (Palencia)

Y para el de las Escuelas Oficiales de Idiomas,

25 plazas en la especialidad de Inglés, 299 aspirantes (Ávila)

Las personas admitidas en el procedimiento selectivo deberán presentarse ante el tribunal al que estén adscritos a las 8.30 horas del sábado 20 de junio, provistas del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducción o documentos análogos para proceder a su identificación.