Medio centenar de alumnos de música participa en el IV Encuentro de Conservatorios de Zamora y Braganza
La FRAH presenta la actividad que culminará conciertos en la sede de la capital el sábado 21 de junio y día 22 en la localidad lusa
Zamora
La sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) es el enclave del IV Encuentro de Conservatorios de Música de Zamora y Branganza, donde ya trabajan 52 alumnos de Zamora, la mayoría jóvenes y también menores de edad, para hacer ensayos antes de salir a escena para ofrecer un concierto de presentación de sus trabajos el sábado, 20 de junio, a las 18.00 horas, en este mismo lugar, abierto al público que desee acudir, ha explicado el director de la institución transfronteriza, José Luis González Prada. Esta edición contempla otro concierto en la sede del municipio portugués este domingo, 21 de junio, a las 19.00 horas locales.
La finalidad de esta actividad es "reconocer la enseñanza y aprendizaje de la música clásica", a los estudiosos y amantes de la misma, "como vehículo universal de puesta en común y conocimiento de nuestros territorios, entre nuestros ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes", ha manifestado González Prada, que ha agradecido la subvención del Ayuntamiento de Zamora, con expresa mención a la Concejalía de Cultura y su responsable, María Eugenia Cabezas, por su apuesta por este evento, sin olvidar el compromiso de la Junta de Castilla y León, a través de la dirección del Conservatorio de Música de Zamora.
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