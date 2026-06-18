Luis Ramos reivindica “la gracia salvadora del instante” en su último libro

El filósofo, cantautor y poeta Luis Ramos de la Torre publica un nuevo libro de poemas donde propone una reflexión sobre el valor del tiempo vivido, la incertidumbre y la necesidad de detenerse en cada fragmento de la existencia.

“Ningún instante es más”, integrado por 65 poemas, nace como una reivindicación del instante entendido como espacio mínimo donde se cruzan “lo pasado con lo posiblemente eterno”.

Anonimato

Uno de los rasgos centrales de la obra es la defensa de lo anónimo, de lo sencillo y de lo común. Ramos prescinde de nombres personales y de pronombres, salvo el de las dos personas a las que “in memoriam” se les dedica la obra, la bibliotecaria Rufi Velázquez y el poeta Ángel Barrio, y reduce también la presencia de los tiempos verbales, pues el autor desea “entrecortar el ritmo poético para hacer del instante y de los tramos de la vida un respiro necesario para seguir y la búsqueda de lo anónimo, de lo sencillo y de lo común”.

El autor recurre a los infinitivos como una forma de abrir la acción a todos, a nadie en particular y a cualquiera. En esa búsqueda resuena, según el propio autor, "la idea de lo común" defendida por Agustín García Calvo.

Para Ramos el libro supone “una invitación al misterio de la palabra y al enigma asombroso de la existencia, de estar aquí y poder seguir buscando desde la palabra, desde el respiro, desde lo posible, pues encuentros necesarios con lo que realmente tiene significado”.

Los 65 poemas están escritos desde hace dos años y no son excesivamente largos porque “en la poesía el canto quiere celebrar a lo vivo, siempre, como decían los grandes maestros, esos momentos transformadores de la aventura de la vida”.

Presentación

La presentación del libro tendrá lugar el 19 de junio a las 19.00 horas en la biblioteca Pública de Zamora. En el acto participan el autor junto con el profesor y escritor Miguel Casaseca y la clarinetista Ana Castro, vinculada como el poeta al proyecto musical Ayranta.

“Ningún instante es más” tendrá recorrido en otras ciudades. El autor prevé dará conocer el libro en Salamanca, Valladolid y Madrid.

Trayectoria

Luis Ramos de la Torre es doctor en Filosofía, escritor y músico. Es miembro fundador del Seminario Permanente Claudio Rodríguez y especialista en su obra.

Ha escrito 13 libros de poemas entre los que figuran “Entre cunetas”, “Lo lento”, “El dilema del aire” con el que logró el Premio de Poesía Ciudad de Salamanca 2020 o “Urgencia de lo minucioso”. En ensayo, es autor de “El sacramento de la materia. Poesía y salvación en Claudio Rodríguez” y “Hacia lo verdadero. Cercanías a la vida y al arte en la poesía de Claudio Rodríguez “; y el libro de relatos “Con los ojos del frío”. Ha grabado los discos “La canción que cantábamos juntos” y “Por arroyo y senda” además de “El aire de lo sencillo” sobre poemas de Claudio Rodríguez.