Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones

La disputa por una herencia costará 25.700 euros a los implicados tras la condena a tres de ellos por lesiones mutuas, las indemnizaciones a pagar y los gastos médicos, así como por las multas impuestas por la jueza de la sección Penal del Tribunal de Instancia de Zamora.

La pelea se desencadenó el 13 de noviembre de 2022 en Bercianos de Valverde, hacia las tres de la tarde, cuando dos mujeres y uno de los cónyuges se encontraron con el hermano de una de ellas acompañado por su esposa y su hijo. La confluencia de estos familiares ocurría justo en la puerta de la vivienda de la localidad incluida en el testamento objeto de la contienda.

Lo que comenzó con reproches verbales no tardó en acabar en llegar a las manos, al exigir una de las implicadas, la imputada de iniciales MC.G.G., que uno de sus hermanos, el varón de iniciales A.R.S., acudiera a este encuentro, quien llegó unos minutos después e instantes antes de que lo hiciera otro hermano en coche.

El último en hacer acto de presencia se bajó del coche y, ni corto ni perezoso, se dirigió hacia su sobrino A.S.G., -que acompañaba a su madre, MC.G.C.-, lo agarró del cuello y le tiró al suelo. Cuando ambos estaban forcejeando, la madre de A.S.G. acudió en su defensa, sin llegar a alcanzarles porque avistó a su hermano, JC.S.V., cuando se dirigía a intervenir en esa pelea no sin antes empujar a la mujer que perdió el equilibrio y se fracturó el peroné al caer.

Una nariz rota: "El puñetazo de tu madre, te los llevas tú"

La llamada de una de estas personas a la Guardia Civil para solicitar ayuda antes de iniciar la grabación de la reyerta con el mismo teléfono móvil, caldeó aún más los ánimos de sus parientes y complicó la situación. La madre de A.S.G. pegó un tortazo en la cara a la mujer que tomaba las imágenes, con lo que le causó una herida en la oreja izquierda, mientras la agarraba fuertemente por el pelo para llevarla hacia una pares y golearla en un costado y arrancarle varios mechones de pelo.

Fue precisa la intervención de varias personas ajenas a las familias enzarzadas para poner fin a esta agresión que no terminó aquí: cuando la mujer golpeada logró zafarse de la primogénita de uno de los varones que se estaban pegando en el suelo, A.S.G. se dirigió hacia ella, le pegó un puñetazo en la nariz y se la fracturó, tras espetarle "el puñetazo que le daría a tu madre, te lo doy a ti" y "no será el último". La mujer fue atendida en Hospital Río Hortega de Valladolid.

Las consecuencias penales

Estos enfrentamientos físicos terminaron con otros implicados en urgencias por lesiones que fueron desde la rotura del peroné de la madre de uno de los implicados a la fractura de la falange de un dedo de otro lesionado que precisó cirugía, amén de contusiones leves y hematomas.

La jueza condenó a diversas multas a los procesados J.C.S.V., MC.G.G. y A.S.G., quienes tendrán que hacer frenta las indemnizaciones por las heridas, la de mayor importe para reparar el daño causado a la mujer peor parada, la que terminó con la nariz rota que percibirá más de 15.000 euros a abonar entre MC.G.C. y A.S.G., madre e hijo, una sentencia de la magistrada de lo Penal que deberá ejecutarse en breve.