La huelga de médicos obliga a suspender este jueves casi la mitad de las operaciones en Zamora

La huelga de médicos apenas tuvo este jueves un seguimiento del 7,21% en la provincia de Zamora, si bien ha conseguido un alto impacto sobre todo en las intervenciones quirúrgicas, ya que las once suspendidas suponen un 40% del total de las programadas.

En Atención Primaria los datos del seguimiento de la huelga son muy pobres, ya que menos del 5% de los facultativos se han sumado al paro. En concreto son 9 de un total de 192 efectivos. Pese a todo, la incidencia en los pacientes ha sido importante, debido a que se han suspendido 231 consultas.

En el hospital el seguimiento del paro se eleva a poco más del 9%, con 24 doctores que colgaban la bata de un total de 263 que deberían estar trabajando. En este caso, además de las operaciones, los pacientes afectados han sido los de 29 pruebas diagnósticas (el 19% de las previstas), y 72 consultas externas (el 7% de las programadas).

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos –en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco– ha tenido un seguimiento medio del 15 % en la comunidad, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl el paro ha alcanzado una media del 19 % en Atención Hospitalaria (909 profesionales en huelga) y del 7 % en Atención Primaria (158 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.067 facultativos de los 7.321 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,6 %, 23 médicos en huelga; Burgos, 19,8%, 187 en huelga; León, 22,4 %, 280; Palencia, 13,6 %, 62 médicos; Salamanca, 12,3 %, 175 facultativos; Segovia, 13,9 %, 60; Soria, 16,7 %, 39; Valladolid, 12 %, 208 médicos; y Zamora, 7,2 %, 33 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de junio ha tenido un total de 4.197 consultas estimadas suspendidas de Medicina Familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 245; Burgos, 708; León,1.472; El Bierzo,113; Palencia, 203; Salamanca, 168; Segovia, 350; Soria, 308; Valladolid Este, 294; Valladolid Oeste, 105; y Zamora, 231.

De la misma manera, se han cancelado un total de 154 intervenciones quirúrgicas, 379 pruebas diagnósticas y 3.008 consultas externas programadas en los hospitales de la comunidad.