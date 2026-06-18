La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF

Ante el veto de la Real Federación Española de Fútbol que impide que el Ayuntamiento de Zamora pueda retransmitir el partido que enfrentará este viernes al Sabadell y al Zamora CF por el ascenso a Segunda División, la hostelería de la Plaza Mayor de Zamora da un paso al frente.

Si se tiene en cuenta que la normativa municipal permite que los establecimientos hosteleros puedan sacar pantallas a sus terrazas y que los bares con contrato comercial con la operadora pueden emitir los partidos, seis locales de la Plaza Mayor se han unido y montarán una pantalla gigante para que toda la ciudad pueda empujar al equipo rojiblanco en un partido decisivo para el Zamora CF.

Los locales de la Plaza Mayor involucrados en esta iniciativa son coctelería Varone, restaurante Metro, bar Central, La Cervecería, café San Juan y Ocellum.

EL MENSAJE DE LOS HOSTELEROS ¡Vente a la Plaza Mayor! Trae tu bufanda, tu camiseta y tus ganas de rugir. Juntos vamos a disfrutar y a celebrar el ansiado ascenso de nuestro amado Zamora CF. ¡Os esperamos! ¡A por ellos!

Con este movimiento, el Ayuntamiento respeta a la Real Federación Española de Fútbol en lo referente a los derechos televisivos mientras que los zamoranos podrán ver la final de las finales en una pantalla que los hosteleros, de forma legal, sacarán a la terraza.

En cualquier caso, hay que recordar la decisión municipal de emitir sonido en la Plaza Mayor con la retransmisión del partido a través de las tres cadenas de radio locales.

A las 21 horas

El partido se jugará este viernes a las 21.00 horas en el histórico Nova Creu Alta que ha colgado el cartel de "sold out". A pesar de que hay cientos de zamoranos deseosos de acudir al encuentro y dispuestos a hacer el esfuerzo de viajar hasta Sabadell, son muchos los que se han quedado sin entrada. Al menos, habrá 400 voces animando al Zamora CF para acompañar al equipo en su lucha encarnizada por el ascenso a Segunda División.

La plantilla viaja este jueves en AVE a tierras catalanas mientras Zamora entera esperará en casa con la ilusión del regreso del equipo ya en Segunda División.