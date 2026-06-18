Faúndez y del Canto recurrirán ante la Audiencia Provincial su citación como investigados por el caso Ultra Sanabria

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto, han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial su citación como investigados por el caso Ultra Sanabria después de que la jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Zamora haya desestimado el recurso de reforma que presentaron al considerar que "no existe una base objetiva mínima" para citarlos.

El auto mediante el cual se desestima el recurso fue dado a conocer ayer por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, aunque con errores en la interpretación. En la información publicada por este diario se aludía a una cita textual atribuida a la jueza que, sin embargo, se correspondía con los escritos de la acusación particular.

Este texto reza que los tres políticos del PP y el de Ciudadanos "eran conocedores de las irregularidades que se cometían en la concesión de las subvenciones" y que, por razón de sus respectivos cargos institucionales, "empezaron a aumentar el montante económico de las ayudas, conocían que algunos gastos no se habían producido y, aun así, los aprobaban y fueron cooperadores necesarios en la comisión de los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, así como falsedad documental al haber participado en diversas fases del procedimiento administrativo y ser conscientes de lo que sucedía". Una interpretación realizada por la acusación.