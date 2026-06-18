Todo lo que te espera este fin de semana en Zamora con el arranque de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026

Tic, tac, tic, tac... Cuenta atrás para las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora, que arrancan este viernes, 19 de junio, con actividades para todos los públicos que se alargarán hasta el 29 de junio, Día de San Pedro.

Conciertos, verbenas, parques infantiles, folklore, charangas, ferias, toros, flamenco, actividades deportivas, espectáculos pirotécnicos y las tradicionales ferias del Ajo y la Alfarería copan un PROGRAMA COMPLETO QUE PUEDES CONSULTAR Y DESCARGARTE AQUÍ.

Por el momento, vamos a centrarnos en este finde de semana, viernes incluido, y te contamos hora a hora todo lo que tendrás a tu disposición en la ciudad durante el inicio de las Fiestas de San Pedro.

Viernes 19 de junio

A las 19.00 horas, inauguración de la XIII Feria de Día y de la III Feria del Vermú en la Plaza de Viriato.

A las 19.00 horas, concentración de peñas y desfile de grupos de gigantes y cabezudos para recoger a La Gobierna en la Plaza de la Marina, acompañados por las charangas Rotato, Telotocotó y Mix Charangas. El recorrido será por Plaza de la Marina, calle Santa Clara, Plaza Sagasta, calle Renova y Plaza Mayor.

A las 20.30 horas el desfile hasta la plaza Mayor con la Leyenda de la Gobierno.

A las 21.00 horas, partido Sabadell-Zamora CF. Los hosteleros de la zona sacarán una pantalla para que todo el mundo pueda ver el partido de los partidos.

A las 23.00 horas, Renovation Experience en la Plaza Mayor.

Sábado 20 de junio

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore, con el grupo La Arracada, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, I Vulgo Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores en el Auditorio Ruta de la Plata. Apertura de puertas a las 18.00 horas. Entradas en entradium.com.

A las 20.00 horas, filandar de la XXXIII Muestra de Folklore con el grupo Aula de Folklore La Morana, en la Plaza de Viriato.

A las 20.00 horas, en el Escenario Catedral, ballet neoclásico y urbano a cargo de la Escuela de Danza Ballet School Zamora, en la Plaza de la Catedral.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, disco móvil infantil “Paco Estropajo Show”, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, actuación de la Escuela de Baile Carmen Ledesma, “Remolino de Pasiones”, en el Teatro Principal. Entradas: 12 euros.

A las 20.30 horas, Batalla de Charangas, con recorrido por Plaza Castilla y León, Santa Clara y Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Deja Vu, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Rallila Fort, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.00 horas, en el Escenario Catedral, concierto de Soledad Luna, en la Plaza de la Catedral.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Kálamar, en la Plaza de Castilla y León.

A las 00.00 horas, Orquesta Grupo Radar en la Plaza Mayor.

Domingo 21 de junio

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

De 12.00 a 14.00 horas, II Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en la Plaza Mayor.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Roncones y Sonajas, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Bigornia, por la zona centro.

A las 19.00 horas, pasacalles de la Banda de Música de Zamora por la zona centro.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, “Magia divertida para niños”, a cargo de Edu Torralba, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Undercover Outlaws, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, Charanga Tropezón, desde Plaza Mayor hasta el barrio de Pinilla.

A las 21.00 horas, en el Escenario Catedral, concierto de Alollano, “Para rondar de noche”, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Cruce de Caminos, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Inspector Riff, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.00 horas, XX Concurso de Karaoke Ciudad de Zamora, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Trémolo, en la Plaza de Castilla y León.

A las 23.00 horas, Macrodiscoteca Alefrán, en el barrio de Pinilla, salida Puente de Hierro.