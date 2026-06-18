Literatura
Eduardo Fernán-López mantiene un encuentro con los lectores sobre su última novela
La actividad será el viernes 19 de junio a las 20.00 horas en la librería LER
El escritor zamorano Eduardo Fernán-López participa en un encuentro con los lectores sobre su última novela, "El balanceo del Alacrán" el viernes día 19 de junio a las 20.00 horas en la librería LER.
La sesión tendrá el formato habitual de los clubes de lectura de la librería zamorana. El autor se enfrentará cara a cara con quienes ya han recorrido las páginas de la novela en una conversación abierta en la que se hablará del proceso creativo, de los personajes, de las decisiones narrativas y, por supuesto, de todos esos detalles que normalmente quedan fuera del libro, detallan desde LER. Una oportunidad para “destripar” la historia junto a quienes la han leído y convertir el club en un auténtico espacio de intercambio literario.
El interés despertado por el encuentro ha sido extraordinario. El aforo de la cita, que había sido ampliado para dar cabida a más asistentes, se completó apenas unas horas después de abrir las inscripciones, confirmando el enorme tirón tanto del autor como de una novela que continúa creciendo entre lectores.
Sinopsis
“El balanceo del Alacrán” arranca con un episodio que marca el tono de toda la historia: el hundimiento de un pesquero gallego frente a las costas canadienses del que apenas logran sobrevivir dos tripulantes. Lo que inicialmente parece una tragedia marítima deriva pronto hacia una investigación mucho más compleja cuando un doble asesinato abre nuevas preguntas y obliga a mirar hacia secretos que nadie parecía dispuesto a contar. Con una atmósfera tensa y un ritmo que combina intriga e investigación, la novela se mueve entre las sombras del poder, los silencios y las consecuencias de aquello que nunca llega a desaparecer del todo.
El autor participará con esta novela en la Semana Negra de Gijón, una de las citas literarias más reconocidas del panorama nacional.
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