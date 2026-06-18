Cuarto día de alerta por tormentas en Zamora: estas son las horas en las que se espera el aguacero
A partir del mediodía se esperan las primeras gotas, que podrán prolongarse durante al menos dos horas
"¿Otro día de tormenta a la vista?". Pues sí, y ya van cuatro de aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología ante la previsión de tormentas en Zamora durante este jueves, una jornada que vuelve a combinar calor intenso, bochorno y riesgo elevado de episodios tormentosos durante las horas centrales del día, aproximadamente como ocurrió ayer, miércoles.
La previsión marca un arranque de jornada relativamente tranquilo, con cielo poco nuboso, temperaturas ya altas desde la mañana y una probabilidad de lluvia muy baja, apenas del 5% entre las 6.00 y las 12.00 horas. Sin embargo, el escenario cambiará de forma clara a partir del mediodía, cuando llegará el tramo más delicado de la jornada.
La franja horaria clave
Las horas clave serán entre las 12.00 y las 18.00 horas, franja en la que la probabilidad de precipitación se dispara hasta el 95% y aparece la previsión de tormenta. Será el momento de mayor riesgo, con posibilidad de descargas localmente intensas, aparato eléctrico y cambios bruscos en el tiempo. Aunque la tabla no concreta acumulados de lluvia en litros por metro cuadrado, sí refleja una probabilidad muy elevada de precipitación durante la tarde.
A partir de las 18.00 horas, la situación tenderá a mejorar, aunque no desaparecerá del todo la inestabilidad. La probabilidad de lluvia bajará al 15% en el tramo final del día, con temperaturas que descenderán hasta los 20 grados.El aviso llega, además, en plena escalada térmica. Este jueves se esperan 34 grados de máxima, una cifra que mantendrá el ambiente caluroso antes de la llegada de las tormentas. El calor continuará en los próximos días, con 34 grados el viernes, 36 el sábado y hasta 39 grados el domingo, rozando ya la barrera de los 40.
Zamora encadena así varios días de tiempo complicado: mañanas de calor, tardes de tormenta y una sensación cada vez más veraniega. Para este jueves, la recomendación es clara: especial precaución entre el mediodía y la tarde, evitar exponerse en zonas abiertas durante la tormenta y estar atento a la evolución del cielo.
El aviso llega, además, en plena escalada térmica. Este jueves se esperan 34 grados de máxima, una cifra que mantendrá el ambiente caluroso antes de la llegada de las tormentas. El calor continuará en los próximos días, con 34 grados el viernes, 36 el sábado y hasta 39 grados el domingo, rozando ya la barrera de los 40.
Zamora encadena así varios días de tiempo complicado: mañanas de calor, tardes de tormenta y una sensación cada vez más veraniega. Para este jueves, la recomendación es clara: especial precaución entre el mediodía y la tarde, evitar exponerse en zonas abiertas durante la tormenta y estar atento a la evolución del cielo.
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