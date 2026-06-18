Los críticos impugnan la elección de cuatro vocales en dos mesas de la Cámara de Comercio de Zamora

La candidatura alternativa impugnará los resultados de los grupos C Primera y D Primera de las elecciones a vocales del Pleno de la Cámara de Comercio y solicita a la Junta plenas garantías jurídicas antes de la constitución definitiva de la entidad.

La categoría C Primera enfrentó a los oficialistas Gestión Agroganadera (Quesería La Antigua), con Sara Fregeneda y Judit Pino (Semuret), oficialistas que fueron las que obtuvieron las vocalías contra los alternativos de Consorcio de Promoción del Ovino (Alejandro Fernández Calderón) y La Abacería de Zamora (Alfonso Martín, líder del sector crítico). En esta mesa parece incontestable la victoria de Judit Pino, que fue la más votada presencialmente, pero el otro puesto, el de Gestión Agroganadera se impuso a La Abacería gracias al voto por correo, una fórmula en la que los críticos han querido ver anomalías.

En el grupo D Primera sacaron vocal Francisco López Fernández (asesoría) y Gestora Agrícola y Societaria La Carba (Gonzalo Ontiveros), ambos oficialistas, que se impusieron a Rodrigo´s Eventos (Jesús Rodrigo) y Vientos de Castilla y León (Mango, Lara Prieto). En estos dos casos los críticos creen que sin el voto por correo hubieran resultado ganadores.

La impugnación a estos puestos es vital, ya que de ser ciertas las tesis de la candidatura alternativa de que hubo anomalías en el voto por correo, los críticos hubieran podido obtener tres puestos más y alcanzar el número de 10, que les daría mayoría sobre un Pleno de 18 vocales y, por tanto, estarían en disposición de estar en mayoría en la elección del nuevo presidente, que podría ser, entonces, Alfonso Martín. De momento este no podrá en ningún caso presidir la Cámara, ya que no es miembro del Pleno, salvo que haya un hipotético resultado positivo a la impugnación para los intereses de los críticos.

Comunicado

En un comunicado y tras agradecer a las empresas su participación en las elecciones camerales del 16 de junio, especialmente a los que respaldaron la opción alternativa, "basada en la renovación, la transparencia y la apertura de la Cámara de Comercio a todo el tejido empresarial zamorano".

"Nuestra candidatura ha obtenido siete de las doce vocalías elegidas directamente por sufragio empresarial, convirtiéndose en la opción más respaldada por los electores que han participado en este proceso. Este resultado pone de manifiesto la existencia de una amplia voluntad de cambio dentro de la institución y demuestra que una parte muy significativa del empresariado zamorano apuesta por una Cámara más participativa, más abierta y más conectada con la realidad económica de la provincia".

Obvian que no tienen mayoría porque los tres vocales designados por CEOE y los tres de los grandes contribuyentes no obligatorios se prevén alineados con la línea oficialista.

La candidatura alternativa justifica la impugnación, "al considerar que existen elementos que deben ser revisados por los órganos competentes para garantizar la plena legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades del proceso. Las dudas planteadas afectan a aspectos sustanciales del procedimiento electoral y, por responsabilidad institucional, entendemos que deben ser resueltas antes de considerar definitivamente cerrada la composición del Pleno de la Cámara".

"Nuestra actuación no pretende cuestionar la participación de ningún candidato ni el derecho de ninguna empresa a concurrir al proceso electoral, sino garantizar que todas las empresas hayan concurrido en condiciones de igualdad y con pleno respeto a la normativa vigente. Por ello, solicitaremos que las reclamaciones sean analizadas con el máximo rigor jurídico y con las debidas garantías para todas las partes" señalan los críticos en un comunicado.

"Asimismo, nos reservamos expresamente el ejercicio de cuantas acciones judiciales resulten procedentes una vez finalizada la vía administrativa, en defensa de los intereses legítimos de nuestros candidatos, de nuestros electores y de la propia institución cameral. En estas circunstancias, consideramos que cualquier decisión relativa a la futura Presidencia de la Cámara debe adoptarse una vez exista certeza jurídica sobre la composición definitiva del Pleno", señalan.

Por ello, esta candidatura "informará oportunamente sobre la posible presentación de un candidato a la Presidencia una vez se resuelvan las impugnaciones planteadas y quede definitivamente clarificada la representación resultante del proceso electoral. La candidatura alternativa seguirá trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para que la Cámara de Comercio de Zamora represente verdaderamente a todas las empresas de la provincia y para que la voluntad expresada por los empresarios en las urnas sea respetada con todas las garantías legales".