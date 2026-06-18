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La Catedral de Zamora reabre sus puertas al turismo en 1 julio

El  obispo preside la misa de reapertura al culto de la seo, el día 28 a las 10.00 horas, que será retransmitida en directo por Castilla y León Televisión

Turistas en el atrio de la Catedral.

Turistas en el atrio de la Catedral. / Jose Luis Fernández / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Catedral de Zamora abrirá de nuevo sus puertas al turismo a partir del miércoles 1 de julio, una vez finalizados los trabajos necesarios para recuperar el uso ordinario del templo y preparar el espacio para la visita pública.

La seo reanudará el culto el próximo domingo 28 de junio, a las 10.00 horas, una vez concluido el desmontaje de la exposición Las Edades del Hombre “EsperanZa”, que durante los últimos meses ha tenido en el primer templo diocesano una de sus sedes.

La eucaristía estará presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera, y supondrá el regreso de la actividad litúrgica a la seo zamorana. A la misa "están invitados todos los zamoranos y zamoranas que deseen participar, en una jornada especialmente significativa para la vida de la Catedral y de la Diócesis" de Zamora, indican fuentes diocesanas.

Además será retransmitida en directo por Castilla y León Televisión, lo que permitirá seguir la eucaristía a todas aquellas personas que no puedan desplazarse hasta el templo.

En datos

La reanudación del culto y la posterior apertura turística se producen tras la clausura de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que ha situado de nuevo a Zamora como referencia cultural, patrimonial y religiosa en Castilla y León.

La exposición "EsperanZacerró sus puertas al público el 3 de mayo, tras haber ampliado su calendario casi un mes.

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre concluyó con un registro total de 198.115 visitantes, de las cuales el 74% (es decir, tres de cada cuatro visitantes) ya habían asistido a ediciones anteriores del ciclo expositivo organizado desde la fundación.

Noticias relacionadas y más

La muestra reunió un total de 85 piezas de primer nivel con una museografía moderna que priorizó la selección de obras maestras. Por primera vez en una propuesta de Las Edades hubo obras de Diego Velázquez y de Pablo Picasso junto a Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Francisco de Zurbarán, Pedro Berruguete y Francisco Salzillo. También hubo espacio para 20 obras vinculadas a la provincia.

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