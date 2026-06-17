Zamora vuelve al cupón de la ONCE con las aceñas de Olivares

La ONCE ha elegido una imagen de las aceñas de Olivares como motivo de su cupón del lunes día 22 de junio. Una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad llegará a todo el país con los 5,5 millones de cupones que recorrerán las calles de España de la mano de los más de 20.000 agentes vendedores que día tras día reparten ilusión: “Cada día se convierten en pequeños embajadores de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestro patrimonio, permitiéndonos así llevar un trocito de nuestra Zamora por toda la geografía española”, señaló la directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín.

La responsable de la organización esgrimió que el cupón representa “un homenaje merecido a la historia de la ciudad, a su paisaje, a sus tradiciones y a las personas que han contribuido a conservar este legado tras las generaciones futuras”. “La preservación del patrimonio, la inclusión, la accesibilidad y la participación de todas las personas en la vida cultural son principios que contribuyen a construir una sociedad más justa y más comprometida con su historia y con su futuro”, indicó, al tiempo que añadió que “con este pequeño gesto, nos sentimos muy orgullosos de poder revertir un poquito de todo lo que recibimos por parte de la sociedad”.

Por su parte, el concejal Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, apuntó que “como Ayuntamiento, no podemos estar más que agradecidos a la propia ONCE por su labor social de décadas y por este nuevo cupón dedicado a Zamora” que tiene potencial “en el plano turístico”, ya que una estampa de la ciudad “recorre las calles de nuestro país”.

La ONCE, que ha dedicado cupones a la Hermandad del Espíritu Santo, a las lagunas de Villafáfila o al mercado medieval de Puebla, prevé otorgar visibilidad a Fromago en septiembre y en octubre a Toro.

Elección de las temáticas

La elección del motivo que protagoniza los cupones se elige a principios de año. “Siempre enviamos unas cuatro o cinco propuestas para que sean incluidas dentro del calendario del año siguiente porque trabajamos a un año vista”, y otras veces les llegan peticiones que tiene que ser con tiempo suficiente “porque la imprenta trabaja con medio año de anticipación", de ahí que “siempre pidamos que por lo menos sea con un año de antelación si se quieren hacer peticiones para salir en el motivo del cupón”.