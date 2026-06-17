Zamora ha vivido la primavera más cálida de la historia y se enfrenta a otro verano caluroso

El 28 de mayo pasado Zamora registraba la temperatura máxima para este mes de toda su historia, al alcanzar los 36,3 grados, pulverizando así el récord que había llegado un año antes, el 27 de mayo de 2025, con 36 grados. Pero es que además la temperatura media mensual, de 14,7 grados es la más elevada de una primavera en Zamora, batiendo también el récord del año 2017 en casi medio grado.

Por último la temperatura media mensual de abril, 16 grados, es también récord en Zamora, ya que la máxima de ese mes eran los 14,9 grados del año 1945.

Todos estos datos los desgranaba el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología de Castilla y León, Manuel Mora, quien vaticinó que la comunidad vivirá un trimestre cálido entre junio y septiembre, con temperaturas de entre medio y un grado por encima de la media para estas fechas, con probabilidad de precipitaciones también superior al valor de referencia en la práctica totalidad de la región, salvo en el tercio norte donde aún no hay una tendencia “definida”. Por lo tanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un verano con calor, después de haberse registrado una primavera “extremadamente cálida y seca”, hasta el punto que ha sido la más calurosa desde que hay registros.

La pasada primavera registró la temperatura media más elevada desde 1900, debido principalmente al mes de abril, que registró el valor térmico medio más elevado desde el inicio del siglo pasado e igualó el récord histórico de 1945 en Castilla y León. En concreto la temperatura media se situó en los 12 grados, dos más de lo habitual en esa estación, mientras que el valor máximo se disparó hasta los 18,7 grados, 2,5 más que la media histórica. En cuanto a las precipitaciones, se ha producido un déficit aproximado del 17 por ciento respecto al periodo de referencia, con un marzo y mayo “normales” y abril, seco.

Nueva ola de calor

A corto plazo, la previsión de la Aemet en la Comunidad es que las temperaturas sigan en ascenso, hasta superar los 36 grados el sábado y domingo. Además, es posible que la próxima semana se declare la primera ola de calor.

El delegado territorial de Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, aseguró que la temperatura media registrada durante la primavera de 2026 corresponde a un periodo “extremadamente cálido” en gran parte de la comunidad y “muy cálido” en su extremo noroeste, la mitad este de Soria y en diversas áreas de la franja meridional. Algo que se tradujo en que los días de heladas en la primavera pasada fueron once frente a los 20 registrados entre 1991 y 2020; las ocho jornadas con una temperatura máxima igual o superior a 25 grados frente a las siete de la media reciente y los seis días de valores máximos igual o superior a 30 grados frente a los dos del año anterior y uno de promedio para el periodo de referencia.

Las temperaturas medias en primavera en los observatorios principales y las capitales de provincia de la comunidad oscilaron entre 2,5 grados por encima de la media de 1991 a 2020 en León y los 2,4 en Valladolid y los 1,6 más en Salamanca y los 1,9 más en Burgos y Palencia. Entre medias, se situaron las diferencias en Ponferrada (dos grados más), Ávila (2,1), Segovia (2,2) y Soria y Zamora (2,3 grados más, en cada caso).

El valor máximo más alto registrado en Castilla y León correspondió a Miranda de Ebro (Burgos) el 27 de mayo, cuando el termómetro alcanzó los 38,1 grados, que fue la efeméride mensual, mientras que la mínima tuvo lugar en la estación de esquí La Covatilla (Salamanca) el 29 de marzo, con 6,2 negativos.

El balance general de precipitaciones en primavera fue seco en el noroeste y en amplias áreas de la mitad sur aunque se agravó a muy seco en el extremo noroccidental. En contraste, el norte de Burgos, el centro de la región y el este de Soria mostraron un comportamiento húmedo. El valor medio de las precipitaciones se situó en 144 litros por metro cuadrado.

Superávit pluviométrico del 11%

El año hidrológico, que va de octubre 2025 a mayo de 2026, concluye en Castilla y León con un balance húmedo, con un superávit pluviométrico acumulado en torno al 11% respecto a su promedio. No en vano, Mora declaró que el invierno fue muy húmedo, que compensa la primavera seca.

El delegado de la Aemet reconoció que es posible que el riesgo de incendios en la comunidad sea “mayor”, después de una primavera seca y con la previsión de que haya más olas de calor, después de que 2022 fuera el verano más cálido y el pasado, el segundo, con unas anomalías superiores a dos grados. “Es una tendencia que se mantiene en los últimos años y serán normales las olas de calor, aunque sin poder precisar el número”, aseguró.

En este sentido, se enmarca el nuevo Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) puesto en marcha por la Aemet para detectar con más precisión el riesgo de incendios, ya que sustituye al modelo utilizado hasta ahora, que se basaba fundamentalmente en variables meteorológicas. Se trata de una herramienta que incorpora variables como el estado de la vegetación, la humedad del suelo, la estimación de la humedad del combustible y los usos del terreno para afinar la detección de situaciones de riesgo muy alto y extremo de incendios, además de tener una mayor resolución al situarse en un kilómetro.