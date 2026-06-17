Zamora seguirá a la cabeza de España en pérdida población durante los próximos tres lustros

Si el panorama demográfico de Zamora pinta ahora mismo bastante negro, las previsiones son, sencillamente, desoladoras. Las proyecciones de población que acaba de hacer públicas el Instituto Nacional de Estadística colocan a Zamora en el liderato de pérdida de vecinos en los próximos tres lustros, con una caída del 8,3%, lo que le convertirá en el único territorio con una caída de habitantes superior al 8% de aquí a 2041.

El asunto es más preocupante incluso en un contexto donde España se prevé que siga ganando población, hasta un 7,3%, con lo que se colocará con 53,8 millones de personas frente a los 49,9 millones actuales.

En Zamora la población actual, estimada en 164.737 personas, caerá en 12.700 y se situará en 152.035 en el año 2041.

Son 15 las provincias donde se prevé pérdida de población. Tras Zamora se sitúa Jaén, que en 15 años va a perder al 7,6% de sus habitantes. El resto está a una distancia ya consideraba. Badajoz se deja el 4,7%, Córdoba el 4,4%, Palencia el 4,2% y León el 4,1%.

En el siguiente grupo destaca Cáceres, con una caída del 3,8% con Salamanca detrás y una pérdida del 2,6%, y Pontevedra que cae el 2,1% y Lugo el 1,9%.

Por debajo del 1% de pérdida de habitantes, en definitiva, aún en recesión demográfica, se completa el cuadro con Orense, Ciudad Real, Cádiz, Asturias y Ceuta.

Los ganadores

Quedan fuera de este desolador panorama las provincias hasta ahora paradigma de la despoblación, donde los esfuerzos de discriminación positiva parecen estar dando frutos, como es el caso de Soria, Cuenca o Teruel.

Llama también la atención que en el conjunto de la comunidad estén en recesión las tres provincias del antiguo Reino de León: León, Zamora y Salamanca, a las que se suma Palencia.

En el lado opuesto aparece en primer lugar Guadalajara como la provincia que más crece en población, el 15%, sin duda por el efecto de ciudad dormitorio de Madrid. A partir de ahí son Madrid y su entorno y el Mediterráneo los polos que atraen nuevos pobladores, con crecimientos superiores al 14% en Alicante y Castellón, al 13% en Toledo, al 12% en Tarragona, Valencia y Baleares, al 11% en Almería, Madrid y Girona o al 10% en Málaga.

Dentro de la comunidad es Segovia la provincia con mejores previsiones, a que crecerá un 6,4%, seguida de Burgos, que crece un 3,5% (13.200 habitantes), por delante de Valladolid con un 2% (11.158). Soria crece un poquito, el 0,5% y Ávila casi un punto.

Autonomía y país

Castilla y León en conjunto perderá 7.839 habitantes en los próximos 15 años, con una caída de su población del 0,3%, un escenario empujado por la importante reducción de ciudadanos españoles, que bajarán un 9,6% en la comunidad, hasta totalizar 1,9 millones de individuos; evolución que contrasta con la fuerte presencia de la población inmigrante, que se disparará hasta 2041 un 65% hasta rozar el medio millón de habitantes, con 494.798 personas.

En total, la comunidad contará con 2,39 millones de vecinos, frente a los 2,4 de la actualidad, de acuerdo con el estudio Proyección de Población 2026-2041 publicado por el INE.

Por el contrario, España contaría con un gran impulso de habitantes, al pasar de 49,9 a 53,8 millones de personas, un 7,8% más, por el aumento tan importante, igualmente, de la cifra de extranjeros, que se incrementa un 55%, al pasar de 10,3 a 16 millones de personas, mientras los nacionales descienden de 39,5 a 37,7 millones, un 4,4%.