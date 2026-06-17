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Zamora reivindica el románico como memoria y cultura viva de Europa

El presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, Jaime Mayor Oreja, y el obispo Fernando Valera inauguran en San Cipriano un encuentro que subraya el valor cultural, espiritual y social del patrimonio

En el centro, Fernando Valera y Jaime Mayor Oreja.

En el centro, Fernando Valera y Jaime Mayor Oreja. / José Luis Fernández / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El románico como valor cultural europeo y motor de desarrollo centró la inauguración del curso “El románico: memoria viva de Europa”, una propuesta de la CEU Summer University 2026, organizada por el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo en colaboración con la Diócesis de Zamora.

La formación, que en su primera edición cuenta con casi medio centenar de alumnos, nace con vocación de continuidad y con el propósito de situar a Zamora como referente en la reflexión sobre el patrimonio cristiano y la identidad europea.

Potencias del alma

El presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, Jaime Mayor Oreja, quien guarda una estrecha relación con la ciudad desde que el sillón episcopal lo ocupase Juan María Uriarte, apeló a que el curso puede asociarse con “tres potencias del alma”. Citó “la memoria, para recordar que el románico significa esencialmente una cultura viva de Europa, para tratar de repensar y regenerar Europa en sus fundamentos cristianos”. 

Curso de Verano &quot;El románico, memoria viva de Europa&quot; intervendrán el obispo, Fernando Valera, y el presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos del CEU San Pablo, Jaime Mayor Oreja.

El obispo, Fernando Valera, y el presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos del CEU San Pablo, Jaime Mayor Oreja. / José Luis Fernández / LZA

También nombró la inteligencia y el entendimiento “para que entendamos y hagamos entender la importancia que tiene que en estas comunidades que no están especialmente pobladas la cultura tiene que ser un elemento esencial en el rearme moral, económico y social de estos territorios”.

Desde su punto de vista también tiene que existir “voluntad” para perseverar. En este sentido, agregó que este curso del románico “es memoria viva de Europa que debe perseverar y mantenerse y debemos demostrar lo que los españoles no solemos hacer, que es demostrar la tenacidad y la perseverancia en una tarea.”

Curso de Verano &quot;El románico, memoria viva de Europa&quot; intervendrán el obispo, Fernando Valera, y el presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos del CEU San Pablo, Jaime Mayor Oreja.

En primer término, materiales analizados en el curso. / José Luis Fernández / LZA

Unidad

Por su parte el obispo de Zamora, Fernando Varela, señaló que el románico “fue uno de los primeros lenguajes comunes de Europa, unió territorios sin uniformarlos. Dio unidad sin destruir la diversidad. Y quizá ahí tenemos una lección actual: la unidad no nace de borrar diferencias, sino de reconocer una raíz común capaz de sostenerlas”.

Monseñor Valera prosiguió que “nuestro románico no es un adorno urbano ni una postal detenida en el pasado. Es una de las mejores cartas de presentación de esta provincia” y aseguró que para la Diócesis de Zamora, "cuidar el patrimonio es una responsabilidad espiritual, cultural y social” y su conservación exige “nuevas respuestas”, como la creación de la Fundación ZamorArte.

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Curso de Verano &quot;El románico, memoria viva de Europa&quot; intervendrán el obispo, Fernando Valera, y el presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos del CEU San Pablo, Jaime Mayor Oreja.

Asistentes a la formación durante el acto institucional. / José Luis Fernández / LZA

El románico, incidió,  “nos recuerda que Europa no nació solo de tratados o mercados, nació también de una manera de mirar a Dios, al hombre, a la comunidad y a la belleza” y concluyó que “Zamora quiere ser ese faro que ilumine este encuentro con una Europa que necesita sentido, fe, memoria y esperanza”.

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