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Tercer día de aviso amarillo por tormentas en Zamora en menos de una semana: la Aemet no descarta granizo

Zamora vuelve a mirar al cielo: termómetros en lo más alto con valores históricos en la ciudad

Una persona con un paraguas.

Una persona con un paraguas. / Javier Etxezarreta

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Abril Oliva

Zamora vuelve a mirar al cielo sin perder de vista el termómetro. La previsión para los próximos días combina dos ingredientes muy propios de este tramo final de la primavera: tormentas de tarde y temperaturas cada vez más altas, con valores que irán escalando hasta situarse en torno a los 40 grados al inicio de la próxima semana.

La inestabilidad regresará este miércoles con fuerza. Aunque la mañana ha arrancado con sol y ambiente caluroso, con temperaturas que rondarán los 32 grados, el escenario cambiará a partir del mediodía. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, con tormentas y chubascos que podrían descargar con intensidad. Durante la tarde-noche todavía se mantendrá el riesgo de lluvia, con un 55% de probabilidad.

La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar el aviso amarillo por tormentas para hoy:

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El jueves seguirá la misma línea: calor, nubes y nuevas tormentas. La previsión marca una máxima de 34 grados y una probabilidad de lluvia del 90% en la segunda mitad del día, por lo que la jornada volverá a estar marcada por un ambiente bochornoso y cambiante.

Más tormentones

A partir del viernes, las tormentas perderán protagonismo, pero el calor tomará el relevo con más fuerza. El viernes se esperan 35 grados, el sábado el mercurio subirá hasta los 38, y el domingo y el lunes Zamora podría alcanzar los 40 grados, ya con cielos más tranquilos y una sensación plenamente veraniega.

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El resultado será una semana incómoda: primero por la amenaza de tormentas y después por un episodio de calor intenso. Paraguas al principio, agua y sombra después. Zamora encadena así varios días en los que conviene estar pendiente tanto del cielo como de los termómetros.

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