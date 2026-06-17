Un proyecto tecnológico nacido en el Campus Viriato se impone en un concurso internacional

El equipo zamorano SilverTech ha resultado ganador de la final internacional del concurso Hackathon HerTechVenture, celebrada en Varsovia. Los estudiantes representaban a la Universidad de Salamanca con un proyecto que nació en el Campus Viriato, sede de la fase que acogió el pasado marzo a universitarios tanto de Zamora como de Salamanca.

Durante esa intensa jornada, el equipo creó una aplicación que tiene como objetivo devolver la autonomía a las personas mayores, pensando especialmente en las mujeres. Una propuesta que le ha hecho merecedor de este premio internacional, en el marco del Perspektywy Women in Tech Summit, uno de los principales encuentros europeos dedicados a las mujeres en tecnología, innovación y emprendimiento.

Por la igualdad de género

Los equipos participantes en aquella fase en Zamora trabajaron en el diseño de soluciones innovadoras orientadas a resolver retos sociales vinculados con la igualdad de género, la inclusión y la innovación aplicada a la vida cotidiana. La celebración de la fase en Zamora contó con el apoyo del Ayuntamiento y del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la USAL.

El hackathon celebrado en Zamora el 20 de marzo reunió a estudiantes de diferentes titulaciones y campus de la USAL, que trabajaron de forma colaborativa con el acompañamiento de mentores y mentoras especializados. El jurado valoró las propuestas atendiendo a criterios como la originalidad, el desarrollo técnico, el impacto social, la claridad de la presentación y la capacidad del equipo para resolver problemas.

Jurado del ecosistema emprendedor y tecnológico

Durante la final internacional, los equipos ganadores de las fases nacionales presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por representantes del ecosistema emprendedor, tecnológico, académico y de innovación social. La propuesta defendida por SilverTech fue reconocida con el primer premio “por su planteamiento innovador, su impacto social y su capacidad para ofrecer una solución tecnológica aplicable a necesidades reales”, destacaron.

Los ganadores posan con el jurado del concurso. / Cedida

La participación del equipo USAL en Varsovia forma parte de las actividades del proyecto europeo HerTechVenture. Es un proyecto liderado por el grupo de investigación GRIAL de la mano de Alicia García Holgado y Ana Belén González Rogado, como investigadoras principales locales del mismo. La iniciativa tiene como objetivo “crear ecosistemas universitarios más inclusivos, reforzar la confianza y las competencias emprendedoras de las mujeres jóvenes en el ámbito tecnológico y promover la innovación con impacto social desde la educación superior”.

Proyección del talento universitario

Con este reconocimiento internacional, SilverTech refuerza la proyección del talento universitario en el ámbito de la innovación social y tecnológica, y pone de relieve el papel de la Universidad de Salamanca en el impulso de iniciativas europeas orientadas a la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento a la sociedad, así como la implicación del Campus Viriato de la USAL en la innovación social, el emprendimiento universitario y la reducción de la brecha de género en el ámbito tecnológico.

HerTechVenture es una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca cerrar la brecha de género en el emprendimiento tecnológico, abordando los factores que dificultan la presencia de mujeres en carreras vinculadas con la tecnología, la innovación y la empresa. El proyecto promueve ecosistemas educativos inclusivos que combaten los estereotipos de género y fomentan la confianza y las habilidades emprendedoras de las estudiantes en el ámbito tecnológico.