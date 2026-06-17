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Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026 reconocerán la trayectoria empresarial en Castilla y León

La tercera edición de los galardones llega el 8 de julio a Zamora para reconocer la innovación y el esfuerzo de las empresas de Castilla y León

Foto de familia con los galardonados en las diferentes categorías y autoridades. | J. L. F. (ARCHIVO)

Foto de familia con los galardonados en las diferentes categorías y autoridades. | J. L. F. (ARCHIVO)

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Zamora volverá a ser el próximo 8 de julio el epicentro de Castilla y León gracias a la celebración de una nueva edición —la tercera ya— de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026, donde se reconocerá la trayectoria de empresas de diferentes ámbitos que trabajan por el futuro de la región, dotándola de la fuerza necesaria para seguir avanzando.

Los galardones de este año se dividen en Premio Empresa del Año, Premio Empresario del Año, Empresa + Familiar, Empresa + Sostenible, Empresa + Internacional, Empresa + Impacto Social y Empresa + Trayectoria Empresarial.

Asistentes a la edición 2025 de los Premios Banco Sabadell en Zamora. | J. L. F. (ARCHIVO)

Asistentes a la edición 2025 de los Premios Banco Sabadell en Zamora. | J. L. F. (ARCHIVO)

Para la elección de los premios de este año se ha contado con un jurado que se reunió recientemente en las instalaciones de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, conformado por Fernando Manuel Alonso, director de Icecyl en Zamora; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; Marta Villaverde, client manager en Úbico; Carlos Zardaín, gerente de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA; Luis Garrido, subdirector del diario; Marina Hidalgo, secretaria general del consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León y José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme Zamora.

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Aparte de estos galardones, elegidos por ese jurado especializado, volverá a incorporarse la categoría de Startup, para destacar a aquella empresa joven que está despuntando en Castilla y León. Para la elección de este premio se contará con la colaboración de los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que desde este mismo viernes podrán acceder a la página web (www.laopiniondezamora.es) para elegir a su empresa favorita entre las tres seleccionadas.

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