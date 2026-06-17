Patrimonio autoriza la ejecución de mejoras en la iglesia de San Ildefonso en Zamora

La Comisión Territorial de Patrimonio ha autorizado las actuaciones de mejora en la iglesia de San Ildefonso de Zamora en su última reunión, donde han informado de 43 expedientes vinculados a la conservación del patrimonio histórico, actuaciones arqueológicas, intervenciones urbanísticas y proyectos de restauración en bienes culturales de la provincia.

Los miembros de la comisión han autorizado 14 expedientes relativos a intervenciones en Bienes de Interés Cultural, BIC, entre los que destacan la ejecución de mejoras en la iglesia de San Ildefonso promovida por el Obispado de Zamora, que tiene una parte del presbiterio cerrado por desprendimientos en los revestimientos pictóricos a causa de filtraciones procedentes de la cubierta, y la restauración del arcosolio de los Carvajal en la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, por el centro de estudios Ledo del Pozo.

Además de varios proyectos de restauración promovidos por la Diócesis de Astorga destinados a la conservación del patrimonio religioso de la provincia. Entre ellos las intervenciones en los retablos de San Antonio de Padua de Ferreruela de Tábara y los retablos mayores de la iglesia parroquial de San Cipriano de Junquera de Tera, de la iglesia de Santiago Apóstol de Sandín, de Santa María de la Asunción de Santa María de Valverde y de la iglesia de Val de Santa María.

Materia arqueológica

En materia arqueológica, la comisión ha supervisado 18 expedientes relacionados con proyectos energéticos, urbanísticos y de infraestructuras repartidos por distintos municipios de la provincia. Entre ellos figuran los avances de las excavaciones arqueológicas vinculadas a la renovación del abastecimiento en la avenida del Mengue y la calle Entrepuentes que afecta a la muralla de Zamora.

Por otra parte, se han informado de ocho proyectos de conservación y mantenimiento en edificios religiosos de la provincia, entre ellos, el retejado de cubiertas en la Iglesia de San Mamed de Palacios de Sanabria, mejoras en la iglesia de Valer de Aliste y reparación del portal de la iglesia de Santa Justa en Villanueva de Valrojo promovidos por la Diócesis de Astorga.

Mientras que por parte del Obispado de Zamora se han realizado mejoras en las cubiertas de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Gamones, el saneamiento de zócalos en la iglesia de Revellinos de Campos, los arreglos en la cubierta de la torre de Vadillo de la Guareña y mejoras en la iglesia de Valer de Aliste.

La comisión ha recibido la toma de conocimiento de tres informes y memorias finales, entre las que destacan la restauración de los lienzos del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Almeida de Sayago y del retablo de la Virgen del Rosario de la iglesia parroquial de Olleros de Tera.