Culto
Nueva procesión: la imagen de San Pedro recorrerá las calles cercanas a la parroquia de San Ildefonso
Zamora estrena procesión durante sus festejos patronales. La parroquia de San Ildefonso sacará la imagen de San Pedro, que habitualmente se encuentra en el altar mayor del templo arciprestal, el día de su festividad a las 12.00 horas.
La imagen saldrá por la puerta sur del templo para discurrir en un sencillo cortejo parroquial por las calles aledañas y regresará al templo por la otra salida.
Comunidad parroquial
La procesión “siendo yo párroco no se ha hecho”, subraya el sacerdote Juan Luis Martín, que ha impulsado la salida del santo por “motivar la fe en el apóstol San Pedro y motivar a la comunidad parroquial, además de darle el sentido cultural que la iglesia tiene hacia los santos”.
La propuesta de la procesión se planteó en el transcurso de un consejo pastoral de la parroquia celebrado semanas atrás.
El templo durante un tiempo estuvo dedicado a San Pedro tras la reconquista y la repoblación de la ciudad por Alfonso III el Magno. En el año 893 la iglesia sería reedificada, ya su origen se remonta a la época visigoda y actualmente todavía conserva su denominación como templo de San Pedro y San Ildefonso.
Devociones
La parroquia también ha incentivado la devoción de la Virgen del Amor Hermoso, que mora en uno de los retablos de la nave central, cuya archicofradía se ha revitalizado hasta sacar en procesión la imagen de Ramón Álvarez y contar con un pregón en el mes de mayo.
También está tomando fuerza la Cofradía de la Virgen del Carmen de San Isidoro, que además del tradicional novenario y de la procesión, llevaba a cabo desde hace varios julios la procesión para niños. Este año hará otra el 12 de julio con la imagen por el Duero.
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