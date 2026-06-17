Menor incidencia de la huelga de médicos en Zamora

La incidencia de la huelga de médicos durante este miércoles ha descendido en la provincia de Zamora, hasta el punto de que apenas un 7% escaso de facultativos ha secundado los paros.

Según los datos de la Consejería de Sanidad, el seguimiento de la huelga se estima por debajo del 8% en los hospitales, donde solo han secundado el paro 21 de los 267 profesionales, en tanto que en Atención Primaria el seguimiento no ha alcanzado el 4%, con once facultativos movilizados frente a 194 efectivos teóricos.

Aunque más limitado que en otras jornadas, los paros han tenido su incidencia en la atención, ya que se han suspendido 168 consultas de Primaria y Pediatría, 60 (el 6% del total) en los hospitales, además de clausurarse seis operaciones (16% de las previstas) y 17 pruebas diagnósticas (el 10%).

La huelga de los médicos no tiene nada que ver con la Consejería de Sanidad, porque se dirige contra el Ministerio del ramo, que es el competente para regular la profesión mediante el denominado Estatuto Marco. El Gobierno no está por la labor de conceder un estatuto marco propio a los galenos, y ha optado por uno único para todas las profesiones sanitarias.