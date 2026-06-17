La jueza mantiene la comparecencia de Requejo, Faúndez y los diputados de Deportes en el caso Ultra Sanabria

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y los diputados de Deportes de los dos últimos mandatos, Jesús María Prada y Juan del Canto, tendrán que testificar como investigados en el caso Ultra Sanabria el 25 de septiembre próximo ante la jueza que investiga la causa y acaba de desestimar el recurso de los representantes del PP al rechazar la indefensión alegada en base a que como consecuencia de su personación en la causa, así como de la institución, "han tenido acceso a todo el proceso, conociendo cada uno de los hechos por los que se les investiga".

En ese mismo auto basa la imposibilidad de detallar la calificación de los hechos respecto de cada uno de los cargos llamados a declarar en este caso al hallarse en una fase de instrucción, por lo que estima que "no se puede exigir el dictado de una resolución pormenorizada e individualizada" a lo que agrega que "convertiría la resolución en una sentencia sobre el fondo del asunto" que está investigando, cuyos principales imputados son el fundador y titular del Club Ultra Sanabria, de iniciales A.P.F., y su mujer, M.R.M.V., quienes se calcula que se beneficiaron de unos 3 millones de euros en ayudas.

En ese sentido, la jueza recuerda que "basta con la existencia de unos meros indicios racionales para poder investigar a una persona concreta, sin necesidad de expresar cada uno de los mismos en una resolución judicial" para subrayar a reglón seguido que estos "existen en las presentes actuaciones", que concreta el escrito del recurso de los cargos populares que le hicieron llegar a la sede judicial.

La jueza investiga la concesión de subvenciones al club deportivo a pesar de los informes contrarios de la interventora, cuyos reparos se levantaban por decreto de los dirigentes de la institución provincial, de acuerdo con las diligencias policiales y del testimonio de la alta funcionaria de la institución provincial que prestó declaración. La causa recoge ayudas que se estiman en unos 3 millones euros procedentes de la Diputación, de la Junta de Castilla y León y de ayuntamientos en los que se desarrollaban las distintas actividades organizadas por el matrimonio que creó y gestionó el Club Deportivo Ultra Sanabria, a quienes se acusa de engordar su patrimonio con el desvío de esas ayudas públicas.

Irregularidades en la investigación

La jueza sostiene en su auto que los tres políticos del PP y el de Ciudadanos "eran conocedores de las irregularidades que se cometían en la concesión de las subvenciones" y que, por razón de sus respectivos cargos institucionales, "empezaron a aumentar el montante económico de las ayudas, conocían que algunos gastos no se habían producido y, aun así, los aprobaban y fueron cooperadores necesarios en la comisión de los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, así como falsedad documental al haber participado en diversas fases del procedimiento administrativo y ser conscientes de lo que sucedía".

La declaración de la interventora como testigo fue esencial para que la jueza decidiera llamar a los cargos de la Diputación en calidad de investigados al afirmar que sus informes desfavorables a la concesión de esas ayudas no se tenían en cuenta, lo que, al parecer, estaría documentado.

Por último, la instructora del caso insiste en que no existe riesgo de indefensión para Faúndez, De Prada y Del Canto porque "podrán ejercer su derecho a la defensa y han tenido acceso al expediente mucho antes de ser citados como investigados, dadas las funciones que desempeñan en la Diputación de Zamora, que está personada".