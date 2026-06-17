La hostelería zamorana vuelve de la gala regional del sector con tres merecidos galardones
La gala, celebrada en León, puso el foco en la sostenibilidad social del sector y reconoce la excelencia de profesionales y establecimientos
A. B.
La hostelería zamorana vuelve de León, sede de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, con tres merecidos reconocimientos que han recaído en dos famosos restaurantes de la provincia y en un profesional de la capital.
Concretamente, en la fiesta regional de la hostelería reconoció a Casa Aurelia, de Villaralbo, con un premio por su contribución al desarrollo económico y social de su zona, que fue recogido por el empresario José Francisco Campanario Matellán en nombre de su madre, Aurelia Matellán. El galardón fue entregado por el vicepresidente de la Diputación Provincial de León, Roberto Aller.
Además, Restaurante Lera, de Castroverde de Campos, fue reconocido con un accésit regional por ser uno de los grandes referentes de la cocina cinegética española y un ejemplo de arraigo, tradición y compromiso con el medio rural. Recogió el premio entregado por el nuevo consejero de Cultura y Turismo, José Alberto Díaz Pico, la cocinera Minica Collantes, alma máter del negocio durante 50 años, ahora junto a su hijo Luis Alberto Lera.
Por último, la gala distinguió a nueve profesionales que destacan en diferentes ámbitos, entre ellos el zamorano Andrés Cid como mejor barman de Castilla y León por su trabajo al frente del bar "La Perla Negra", en la calle Balborraz de la ciudad del Duero.
Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y Hosturcyl (Asociaciones de alojamiento, hostelería y turismo de Castilla y León), la gala se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León bajo el lema "La sostenibilidad social del sector" para poner el foco en las personas como principal activo de la hostelería y el turismo.
La gala distinguió a nueve profesionales que representan la excelencia en distintos ámbitos de la hostelería de Castilla y León:
• Ismael Salgueiro, director del Hotel Sofraga Palacio (Ávila).
• Isabel Álvarez, cocinera del Restaurante Mari Castaña (Burgos).
• Javier Rodríguez, recepcionista del Parador de León.
• Mercedes Pedrosa, jefa de sala del Hotel-Restaurante Estrella del Bajo Carrión (Palencia).
• María Francisca Martín, gobernanta del Hotel Emperatriz (Salamanca).
• Pablo Martín, sumiller del Restaurante Cándido (Segovia).
• Marino Victorio Robles, camarero del Bar Restaurante Ventorro (Soria).
• Kateryna Veretska, camarera de pisos del Hostal Ramón y Cajal (Valladolid).
• Andrés Cid, barman de La Perla Negra (Zamora).
La gala reconoció asimismo a nueve establecimientos hosteleros de Castilla y León por su contribución al desarrollo económico y social de sus respectivos territorios:
• Restaurante Alcaravea (Ávila).
• Restaurante El Alfoz (Villagonzalo Pedernales, Burgos).
• Restaurante Entrepeñas (Geras, León).
• Hotel-Restaurante Estrella del Bajo Carrión (Villoldo, Palencia).
• Mesón Cervantes (Salamanca).
• Finca El Rancho de la Aldegüela (Torrecaballeros, Segovia).
• Hostal Restaurante Doña Juana (Ágreda, Soria).
• Restaurante Ángela (Valladolid).
• Hotel Restaurante Casa Aurelia (Villaralbo, Zamora).
Todos ellos fueron reconocidos por su capacidad para generar empleo, dinamizar la economía local, preservar la identidad gastronómica de sus territorios y mantener una estrecha vinculación con sus comunidades
Accésit nacional y regional
La II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León también distinguió con dos reconocimientos especiales a referentes de la gastronomía nacional y regional. El accésit regional fue para el Restaurante Lera, y el accésit nacional recayó en Nacho Solana, del Restaurante Solana (Ampuero, Cantabria), por su compromiso con el producto de proximidad, la sostenibilidad y la defensa del territorio a través de la gastronomía.
Con esta segunda edición, la Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León se consolida como el gran encuentro anual del sector en la comunidad y un homenaje a las personas que, desde diferentes ámbitos profesionales, contribuyen cada día al prestigio de la hostelería y el turismo de Castilla y León.
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