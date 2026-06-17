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Fromago reivindica el papel de agricultores y ganaderos como base del éxito del sector quesero

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A.B.G.

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Fromago reivindica el papel de agricultores y ganaderos como base del éxito del sector quesero

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Zamora
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El sector primario es el protagonista indiscutible de la nueva edición de Fromago Cheese Experience, la feria internacional del queso cuya tercera edición se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre. Así se quiso dejar claro en la presentación que de este evento se realizó en Salamanca, como invitación a que los habitantes de la provincia vecina viajen hasta la capital para disfrutar de esta experiencia para todos los sentidos. Más información

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