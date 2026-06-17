Feria del queso
Fromago aboga por un hermanamiento quesero con Salamanca
Sara Fregeneda anuncia una misión comercial inversa durante la tercera edición con más de cincuenta compradores
Fromago aboga por un hermanamiento quesero con Salamanca. Así ha quedado patente en la presentación de la tercera edición de la Feria en el patio del Palacio de las Salinas, sede de la Diputación de Salamanca.
Entre las novedades, habrá un cuarto túnel del queso, dedicado a los quesos ganadores de los Premios Cincho —cuya entrega se celebrará previsiblemente el viernes 18 en Fromago—, el auge del nuevo Concurso a la Mejor Tarta de Queso, que pasa de un expositor a más de una docena, y la creación de una plaza de la lana con hilanderas para revalorizar un producto hoy desaprovechado.
También se contará con una fuerte presencia internacional, con afinadores de referencia como Neal’s Yard Dairy (Reino Unido) y Marcel Petit (Francia), y la reciente confirmación de queserías de Francia, Japón, Suiza, Italia, Portugal, Holanda y Estados Unidos.
Esta gira de presentaciones, denominada "Camino de Fromago", contó en Salamanca con la presencia del presidente de la Diputación salmantina, Francisco Javier Iglesias, quien ejerció de anfitrión y quiso subrayar la cercanía entre ambos territorios, a los que definió no como provincias limítrofes cualesquiera, sino como "provincias hermanas". Iglesias recordó que ambas comparten tradición, cultura quesera e incluso productores, y puso en valor la doble cita que vivirá Castilla y León este septiembre: Fromago en Zamora y la feria del sector primario de Salamanca. En la presentación también ha participado Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora.
"Hablar de queso en Zamora y en Salamanca es hablar de cultura, de tradición y de un producto que trae a nuestra tierra desarrollo económico y puestos de trabajo", señaló, antes de anunciar su intención de acudir a la feria acompañado de buena parte de la corporación provincial.
Relación natural
Por su parte, la presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Sara Fregeneda, entidad organizadora de la feria, agradeció la acogida con un guiño personal: salmantina de origen, reconoció "jugar en casa" y reafirmó esa relación natural entre las dos provincias.
Fregeneda definió Fromago como "una fiesta del queso y del sector primario" y desgranó las cifras de la feria: más de 300 expositores, más de 400 stands, 40.000 metros cuadrados de exposición y tres kilómetros de recorrido. Recordó que la pasada edición reunió a más de 300.000 personas, generó un retorno de más de 14 millones de euros y vendió 170 toneladas de queso, "lo que un pequeño productor artesano probablemente no produzca en toda su vida".
La presidenta de Eilza detalló además las claves profesionales de la edición: una misión comercial inversa —organizada junto a la Cámara de Comercio y el ICE de la Junta de Castilla y León— que reunirá a más de 50 compradores, 35 de ellos internacionales de más de 15 países, además de 15 compradores de tiendas gourmet nacionales pensados para las queserías más pequeñas sin capacidad exportadora.
Fregeneda no quiso terminar sin agradecer la labor del medio centenar de voluntarios que hacen posible la feria.
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